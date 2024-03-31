https://sputnikarabic.ae/20240331/حزب-الله-يعلن-استهداف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-جنوب-لبنان-1087558127.html

"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية. 31.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-31T14:37+0000

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2024-03-31T14:37+0000

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وأوضح الحزب في في بيانات متعاقبة أن "عناصره استهدفوا ثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة، وموقع المالكية بصواريخ "بركان" وأصابوه إصابة مباشرة".وأكد "حزب الله" أن "عناصره شنوا هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية ‌‏على مربض مدفعية برختا المستحدث وانتشاراً لجنود العدو في محيطه في مزارع شبعا‌‏ وحققت فيهما إصابات مباشرة".كما تم استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا بقذائف المدفعية، وموقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، بالإضافة إلى التجهيزات التجسسية المستحدثة في نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وتم تدميرها.تأتي هذه التطورات في سياق ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، بعيد بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

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طوفان الأقصى, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي