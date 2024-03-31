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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240331/صحيفة-تتحدث-عن-الخطوة-المتهورة-للاتحاد-الأوروبي-تجاه-روسيا-1087557211.html
صحيفة تتحدث عن "الخطوة المتهورة" للاتحاد الأوروبي تجاه روسيا
صحيفة تتحدث عن "الخطوة المتهورة" للاتحاد الأوروبي تجاه روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة كرواتية بأنه بغض النظر عن كيفية انتهاء الصراع في أوكرانيا، فقد خسرت أوروبا بالفعل. 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T13:55+0000
2024-03-31T13:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "لقد حاولت أوروبا تحويل روسيا إلى تهديد لحياتها بأي ثمن... أصبح النزاع المسلح في أوكرانيا كارثة استراتيجية لأوروبا".ووفقا للصحيفة فإن القارة أصبحت الآن "معرضة لخطر الوقوع في الفوضى".مضيفة أنه "كان يعتقد أن روسيا لن تكون قادرة على الوصول إلى الأسواق البديلة. لكنها وصلت إليهم، وهذا يساعدها الآن بشكل فعال على شن صراع مسلح. وفي الوقت نفسه، أنفق حلفاء أوكرانيا قدراً كبيراً من الأموال وأصبحوا على نحو متزايد أقل استعداداً لمنح كييف المزيد".وأشارت الصحيفة إلى أن الوقت قد حان لكي تستيقظ أوروبا وتقيم بوعي من هم الروس والأوكرانيون. يجب عليها أن ترى من الذي يخلق الأوهام التي لا علاقة لها بالواقع.وأوضحت أنه "إذا لم تحدث الصحوة، فإن أوروبا التي خسرت بالفعل، ستتغير بشكل لا يمكن التعرف عليه".
https://sputnikarabic.ae/20240331/وصمة-عار-سياسي-فرنسي-يعارض-فكرة-تزويد-القوات-الأوكرانية-بالأسلحة-1087554613.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة تتحدث عن "الخطوة المتهورة" للاتحاد الأوروبي تجاه روسيا

13:55 GMT 31.03.2024
© AP Photo / Petros Giannakourisعلم الاتحاد الأوروبي في أثينا
علم الاتحاد الأوروبي في أثينا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
تابعنا عبر
أفادت صحيفة كرواتية بأنه بغض النظر عن كيفية انتهاء الصراع في أوكرانيا، فقد خسرت أوروبا بالفعل.
وقالت الصحيفة: "لقد حاولت أوروبا تحويل روسيا إلى تهديد لحياتها بأي ثمن... أصبح النزاع المسلح في أوكرانيا كارثة استراتيجية لأوروبا".

وأضافت صحيفة "Advance": "لقد تحطمت كل آمالها في الحصول على استقلالية استراتيجية حقيقية. وإذا كانت أوروبا من قبل تابعة لأمريكا، فمن الآن فصاعدًا سوف يتراجع وضعها أكثر فأكثر".

ووفقا للصحيفة فإن القارة أصبحت الآن "معرضة لخطر الوقوع في الفوضى".

وتابعت: "حجم الأموال التي أنفقها الغرب، أي بروكسل وواشنطن، على أوكرانيا قد وصل بالفعل إلى أكثر من 200 مليار دولار، هذا المبلغ الكبير من المال، الذي تم إنفاقه بالفعل، "حارب" الموارد المالية والعسكرية والبشرية الروسية، لكن الحساب كان خاطئًا منذ البداية".

مضيفة أنه "كان يعتقد أن روسيا لن تكون قادرة على الوصول إلى الأسواق البديلة. لكنها وصلت إليهم، وهذا يساعدها الآن بشكل فعال على شن صراع مسلح. وفي الوقت نفسه، أنفق حلفاء أوكرانيا قدراً كبيراً من الأموال وأصبحوا على نحو متزايد أقل استعداداً لمنح كييف المزيد".
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
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13:04 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن الوقت قد حان لكي تستيقظ أوروبا وتقيم بوعي من هم الروس والأوكرانيون. يجب عليها أن ترى من الذي يخلق الأوهام التي لا علاقة لها بالواقع.
وأوضحت أنه "إذا لم تحدث الصحوة، فإن أوروبا التي خسرت بالفعل، ستتغير بشكل لا يمكن التعرف عليه".
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