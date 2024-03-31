https://sputnikarabic.ae/20240331/ضباط-أوكرانيون-يشكون-من-أن-جنودهم-كبار-في-السن-ومرضى-1087563202.html
ضباط أوكرانيون يشكون من أن جنودهم كبار في السن ومرضى
ضباط أوكرانيون يشكون من أن جنودهم كبار في السن ومرضى
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الضباط الأوكرانيين يشكون من أن المقاتلين الذين تجندهم الحكومة الأوكرانية كبار في السن ومرضى. 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T18:23+0000
2024-03-31T18:23+0000
2024-03-31T18:23+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074503074_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c9c85beaa7a1168e9c37a50373ea66d5.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يشتكي ضباط الألوية من أن المجندين الذين يتم تجنيدهم من قبل النظام الرسمي غالباً ما يكونون كبارا في السن، وفي حالة صحية سيئة، ويفتقرون إلى الحافز".وبسبب هذا الوضع، تزعم صحيفة "نيويورك تايمز"، أن العديد من الأقسام تتولى وظيفة التجنيد بنفسها، وذلك باستخدام أدوات التسويق لجذب الأشخاص "المتحمسين" من خلال إقناعهم بأن مخاطر الموت "ليست كبيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240331/إعلام-الاقتصاد-الألماني-وخلفه-الأوروبي-على-حافة-الهاوية-1087560044.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074503074_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1acbe5fad4472b7dc8190d631307a7ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضباط أوكرانيون يشكون من أن جنودهم كبار في السن ومرضى
أفادت وسائل إعلام غربية بأن الضباط الأوكرانيين يشكون من أن المقاتلين الذين تجندهم الحكومة الأوكرانية كبار في السن ومرضى.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يشتكي ضباط الألوية من أن المجندين الذين يتم تجنيدهم من قبل النظام الرسمي غالباً ما يكونون كبارا في السن، وفي حالة صحية سيئة، ويفتقرون إلى الحافز".
وفقًا لأحد الضباط الأوكرانيين فإنه من بين مائتي مجند، كان 25 فقط يريدون القتال حقًا.
وبسبب هذا الوضع، تزعم صحيفة "نيويورك تايمز"، أن العديد من الأقسام تتولى وظيفة التجنيد بنفسها، وذلك باستخدام أدوات التسويق لجذب الأشخاص "المتحمسين" من خلال إقناعهم بأن مخاطر الموت "ليست كبيرة".
وشارك ضابط آخر في القوات الأوكرانية رأيه، قائلا: "إنه كما في السوق، عليك أن تحاول العثور على أشخاص باستخدام أساليب التسويق".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.