https://sputnikarabic.ae/20240331/ضربة-نووية-على-غزة-مؤيد-لإسرائيل-يتعرض-للضرب-فيديو-1087545720.html
"ضربة نووية على غزة".. مؤيد لإسرائيل يتعرض للضرب.. فيديو
"ضربة نووية على غزة".. مؤيد لإسرائيل يتعرض للضرب.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر رجلا أمريكيا يتعرض للضرب لحمله ملصقًا يدعو للقضاء على الفلسطينيين في قطاع غزة، بالأسلحة النووية. 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T06:23+0000
2024-03-31T06:23+0000
2024-03-31T06:23+0000
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ويظهر الفيديو رجلا يحمل لافتة كُتب عليها "اضربوا غزة بالنووي الآن!"وعلم إسرائيلي معلق عليها، وبعد ذلك تعرض للضرب من قبل شاب اعترض على دعوة إبادة سكان قطاع غزة.وتجري مظاهرات حاشدة في شوارع العديد من الدول العربية والغربية تطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلة على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية لمنع استمرار حرب التجويع ضد الفلسطينيين المحاصرين في القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.ففي 7 أكتوبر الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.
قطاع غزة
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
"ضربة نووية على غزة".. مؤيد لإسرائيل يتعرض للضرب.. فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر رجلا أمريكيا يتعرض للضرب لحمله ملصقًا يدعو للقضاء على الفلسطينيين في قطاع غزة، بالأسلحة النووية.
ويظهر الفيديو رجلا يحمل لافتة كُتب عليها "اضربوا غزة بالنووي الآن!"وعلم إسرائيلي معلق عليها، وبعد ذلك تعرض للضرب من قبل شاب اعترض على دعوة إبادة سكان قطاع غزة.
وتجري مظاهرات حاشدة في شوارع العديد من الدول العربية والغربية تطالب بإنهاء الحرب الإسرائيلة على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية لمنع استمرار حرب التجويع ضد الفلسطينيين المحاصرين في القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويواصل الجيش الإسرائيلي
قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
ففي 7 أكتوبر الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة
.
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.