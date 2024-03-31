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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240331/عفا-عنها-الزمن-وزير-الدفاع-الفرنسي-يعد-بنقل-معدات-عسكرية-لأوكرانيا-1087548629.html
"عفا عنها الزمن".. وزير الدفاع الفرنسي يعد بنقل معدات عسكرية لأوكرانيا
"عفا عنها الزمن".. وزير الدفاع الفرنسي يعد بنقل معدات عسكرية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، بأن باريس تعتزم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية، بمئات المركبات المدرعة القديمة. 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T07:57+0000
2024-03-31T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ليكورنو: "للحفاظ على مثل هذا الخط الأمامي الكبير، يحتاج الجيش الأوكراني، على سبيل المثال، إلى مركباتنا المدرعة، هذه نقطة رئيسية لتنقل القوات".ونقلت صحيفة "إلباييس" إعلان ليكورنو عن نيته تزويد أوكرانيا بصواريخ إضافية مضادة للطائرات من طراز "Aster 30" العاملة على نظام الدفاع الجوي الفرنسي "SAMP/T".خبير بريطاني: "تسيركون" الروسي فرط الصوتي قادر على اختراق دفاعات الناتووتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.صحيفة: أوكرانيا ستهزم في الصراع بحلول الصيفوصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240330/سياسي-فرنسي-الغرب-يشعر-بالذعر-إزاء-هزيمته-في-أوكرانيا-1087538048.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

"عفا عنها الزمن".. وزير الدفاع الفرنسي يعد بنقل معدات عسكرية لأوكرانيا

07:57 GMT 31.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، بأن باريس تعتزم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية، بمئات المركبات المدرعة القديمة.
وقال ليكورنو: "للحفاظ على مثل هذا الخط الأمامي الكبير، يحتاج الجيش الأوكراني، على سبيل المثال، إلى مركباتنا المدرعة، هذه نقطة رئيسية لتنقل القوات".

وأشار إلى أنه على الرغم من أن عمر بعض النسخ يزيد عن 40 عامًا، إلا أنها "لا تزال في حالة العمل". ومن المقرر أن تقوم فرنسا بتسليمها في غضون عام، ما يفسح المجال لتزويد جيشها بمركبات "غريفون" المدرعة الأحدث.

ونقلت صحيفة "إلباييس" إعلان ليكورنو عن نيته تزويد أوكرانيا بصواريخ إضافية مضادة للطائرات من طراز "Aster 30" العاملة على نظام الدفاع الجوي الفرنسي "SAMP/T".
خبير بريطاني: "تسيركون" الروسي فرط الصوتي قادر على اختراق دفاعات الناتو
تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
سياسي فرنسي: الغرب يشعر بالذعر إزاء هزيمته في أوكرانيا
أمس, 17:59 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.

وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، ووفقا له، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

صحيفة: أوكرانيا ستهزم في الصراع بحلول الصيف
وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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