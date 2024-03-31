https://sputnikarabic.ae/20240331/عملية-طعن-في-محطة-الحافلات-المركزية-في-بئر-السبع--فيديو-1087546130.html
إصابة إسرائيليين اثنين في عملية طعن بمحطة الحافلات في بئر السبع ومقتل منفذ العملية.. فيديو
إصابة إسرائيليين اثنين في عملية طعن بمحطة الحافلات في بئر السبع ومقتل منفذ العملية.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن عملية طعن في محطة الحافلات المركزية في بئر السبع، أدت لإصابة شخصين إسرائيليين. 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T06:45+0000
2024-03-31T06:45+0000
2024-03-31T08:07+0000
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وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، بالقول: "هجوم إرهابي مشتبه به، وإصابة شخصين بجروح طفيفة في عملية طعن في المحطة المركزية للحافلات في بئر السبع، ويجري التحقيق في الحادث".وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أنه تم تحييد منفذ عملية الطعن في بئر السبع.فيما أكدت خدمة "نجمة داود الحمراء" أن طواقمها "يقدمون العلاج الطبي وأحالوا شابا يبلغ من العمر 20 عاما إلى مستشفى سوروكا في حالة طفيفة، مصاب بطعنة في جسده".
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سبوتنيك عربي
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى
إصابة إسرائيليين اثنين في عملية طعن بمحطة الحافلات في بئر السبع ومقتل منفذ العملية.. فيديو
06:45 GMT 31.03.2024 (تم التحديث: 08:07 GMT 31.03.2024)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن عملية طعن في محطة الحافلات المركزية في بئر السبع، أدت لإصابة شخصين إسرائيليين.
وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، بالقول: "هجوم إرهابي مشتبه به، وإصابة شخصين بجروح طفيفة في عملية طعن في المحطة المركزية للحافلات في بئر السبع، ويجري التحقيق في الحادث".
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أنه تم تحييد منفذ عملية الطعن في بئر السبع.
فيما أكدت خدمة "نجمة داود الحمراء" أن طواقمها "يقدمون العلاج الطبي وأحالوا شابا يبلغ من العمر 20 عاما إلى مستشفى سوروكا في حالة طفيفة، مصاب بطعنة في جسده".