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https://sputnikarabic.ae/20240331/عيد-الفصح-في-بلدة-رميش-اللبنانية-بين-الاحتفال-الديني-والتمسك-بالأرض-1087556722.html
عيد الفصح في بلدة رميش اللبنانية... بين الاحتفال الديني والتمسك بالأرض
عيد الفصح في بلدة رميش اللبنانية... بين الاحتفال الديني والتمسك بالأرض
سبوتنيك عربي
أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي عيد الفصح المجيد، حيث أقيمت الصلوات والقداس في مختلف المناطق اللبنانية، ومن ضمنها البلدات الحدودية التي تقع ضمن... 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T13:32+0000
2024-03-31T14:04+0000
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وفي بلدة رميش المتاخمة لبلدة عيتا الشعب التي تعرضت لسلسة واسعة من الاعتداءات الإسرائيلية، احتشد المؤمنون لأداء الصلوات والقداس، في تعبير عن إيمانهم وتعلقهم بالأرض.وقال الأب نجيب العميل، كاهن بلدة رميش لـ"سبوتنيك"، إن "هذه الأجواء موجودة دائما في بلدتنا رميش خلال الأعياد، لأن أهل البلدة الذين يبلغ عددهم نحو سبعة آلاف نسمة موجودن هنا، نحب الاحتفال بأعيادنا والجميع يأتي إلى الكنيسة للصلاة، لدينا إيمان وتعلق بأرضنا".وأضاف: "نحن في هذه الأرض متجذرون ولن نتركها مهما كلف الأمر، وإذا كانت هنالك مؤامرة لتهجير الجنوبين وليس فقط المسيحيين من الجنوب نحن ضدها، وسنبقى في منازلنا ونحافظ عليها حتى لو كلف الأمر أرواحنا، الدول الكبرى قد يكون لها مخطط ومؤامرات لإنشاء شرق أوسط جديد أو دويلات عرقية ودينية، ونحن علينا إحباط هذه المخططات".وعبّر شربل الحج، أحد أبناء بلدة رميش، عن تفاؤله وأمله في عودة السلام إلى المنطقة، حيث قال: "أجواء العيد هذه السنة جميلة، كل الناس التي تهجرت عادت إلى البلدة وشاركت في عيد الشعنينة والجمعة العظيمة واليوم بعيد القيامة، والأوضاع كانت هادئة خلال اليومين، نتمنى أن يمنحنا الله السلام ونعود بشكل نهائي إلى بلداتنا".ومن بين العادات التي تميز احتفالات عيد الفصح هو "تفقيس" البيض الملون، حيث يعتبر هذا الفعل رمزاً للحياة الجديدة والقيامة، وقالت منال حصروني من سكان البلدة، إن "هذه العادة اكتسبناها توارثناها من أهلنا وأجدادنا ننقلها اليوم إلى أبنائنا، كل عام نستيقظ يوم السبت قبل عيد الفصح نسلق كميّة من البيض ومن بعدها نرسم عليه ونطليه بالألوان كل حسب ذوقه، البعض يرسم على البيض مع أطفاله والبعض الآخر يكتب أسماء، وفي اليوم الثاني صباح عيد الفصح يكسّر جميع أفراد العائلة البيض ويأكلوه، وهذا يعبر عن قيامة المسيح لأن الدجاجة عندما تضع البيض ويخرج منها الصوص يدل على الحياة الجديدة والقيامة".يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن عدة غارات بعد ظهر اليوم استهدفت بلدات الخيام ورب الثلاثين، كما استهدف بقذائف الهاون والرشقات الرشاشة بلدة كفركلا.وأعلن "حزب الله" استهداف ثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية ‏وموقع المالكية بصواريخ "بركان"، كما شن هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية ‏‏على مربض مدفعية "برختا" المستحدث وانتشاراً لجنود في محيطه في مزارع شبعا اللبنانية ‏‏المحتلة.
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, طوفان الأقصى
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, طوفان الأقصى

عيد الفصح في بلدة رميش اللبنانية... بين الاحتفال الديني والتمسك بالأرض

13:32 GMT 31.03.2024 (تم التحديث: 14:04 GMT 31.03.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعيد الفصح في بلدة رميش اللبنانية
عيد الفصح في بلدة رميش اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي عيد الفصح المجيد، حيث أقيمت الصلوات والقداس في مختلف المناطق اللبنانية، ومن ضمنها البلدات الحدودية التي تقع ضمن نطاق المواجهات العسكرية المستمرة منذ قرابة السبعة أشهر.
وفي بلدة رميش المتاخمة لبلدة عيتا الشعب التي تعرضت لسلسة واسعة من الاعتداءات الإسرائيلية، احتشد المؤمنون لأداء الصلوات والقداس، في تعبير عن إيمانهم وتعلقهم بالأرض.
وقال الأب نجيب العميل، كاهن بلدة رميش لـ"سبوتنيك"، إن "هذه الأجواء موجودة دائما في بلدتنا رميش خلال الأعياد، لأن أهل البلدة الذين يبلغ عددهم نحو سبعة آلاف نسمة موجودن هنا، نحب الاحتفال بأعيادنا والجميع يأتي إلى الكنيسة للصلاة، لدينا إيمان وتعلق بأرضنا".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعيد الفصح في بلدة رميش اللبنانية
عيد الفصح في بلدة رميش اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
عيد الفصح في بلدة رميش اللبنانية
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف: "نحن في هذه الأرض متجذرون ولن نتركها مهما كلف الأمر، وإذا كانت هنالك مؤامرة لتهجير الجنوبين وليس فقط المسيحيين من الجنوب نحن ضدها، وسنبقى في منازلنا ونحافظ عليها حتى لو كلف الأمر أرواحنا، الدول الكبرى قد يكون لها مخطط ومؤامرات لإنشاء شرق أوسط جديد أو دويلات عرقية ودينية، ونحن علينا إحباط هذه المخططات".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعيد الفصح في بلدة رميش اللبنانية
عيد الفصح في بلدة رميش اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
عيد الفصح في بلدة رميش اللبنانية
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وعبّر شربل الحج، أحد أبناء بلدة رميش، عن تفاؤله وأمله في عودة السلام إلى المنطقة، حيث قال: "أجواء العيد هذه السنة جميلة، كل الناس التي تهجرت عادت إلى البلدة وشاركت في عيد الشعنينة والجمعة العظيمة واليوم بعيد القيامة، والأوضاع كانت هادئة خلال اليومين، نتمنى أن يمنحنا الله السلام ونعود بشكل نهائي إلى بلداتنا".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعيد الفصح في بلدة رميش اللبنانية
عيد الفصح في بلدة رميش اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
عيد الفصح في بلدة رميش اللبنانية
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ومن بين العادات التي تميز احتفالات عيد الفصح هو "تفقيس" البيض الملون، حيث يعتبر هذا الفعل رمزاً للحياة الجديدة والقيامة، وقالت منال حصروني من سكان البلدة، إن "هذه العادة اكتسبناها توارثناها من أهلنا وأجدادنا ننقلها اليوم إلى أبنائنا، كل عام نستيقظ يوم السبت قبل عيد الفصح نسلق كميّة من البيض ومن بعدها نرسم عليه ونطليه بالألوان كل حسب ذوقه، البعض يرسم على البيض مع أطفاله والبعض الآخر يكتب أسماء، وفي اليوم الثاني صباح عيد الفصح يكسّر جميع أفراد العائلة البيض ويأكلوه، وهذا يعبر عن قيامة المسيح لأن الدجاجة عندما تضع البيض ويخرج منها الصوص يدل على الحياة الجديدة والقيامة".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعيد الفصح في بلدة رميش اللبنانية
عيد الفصح في بلدة رميش اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
عيد الفصح في بلدة رميش اللبنانية
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن عدة غارات بعد ظهر اليوم استهدفت بلدات الخيام ورب الثلاثين، كما استهدف بقذائف الهاون والرشقات الرشاشة بلدة كفركلا.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعيد الفصح في بلدة رميش اللبنانية
عيد الفصح في بلدة رميش اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
عيد الفصح في بلدة رميش اللبنانية
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأعلن "حزب الله" استهداف ثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية ‏وموقع المالكية بصواريخ "بركان"، كما شن هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية ‏‏على مربض مدفعية "برختا" المستحدث وانتشاراً لجنود في محيطه في مزارع شبعا اللبنانية ‏‏المحتلة.
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