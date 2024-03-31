https://sputnikarabic.ae/20240331/قتلى-وعدد-من-المفقودين-في-قصف-للجيش-الإسرائيلي-لمنزل-في-مخيم-المغازي-بغزة-1087544360.html

قتلى وعدد من المفقودين في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم "المغازي" بغزة

قتلى وعدد من المفقودين في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم "المغازي" بغزة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، بعد قصف طائرات الجيش الإسرائيلي لمنزل في مخيم "المغازي" وسط قطاع غزة. 31.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-31T04:21+0000

2024-03-31T04:21+0000

2024-03-31T05:26+0000

غزة

العالم العربي

طوفان الأقصى

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر طبية، أن 3 مواطنين على الأقل قُتلوا وفُقد عدد آخر، ووقوع إصابات عدة بعد قصف طائرات الجيش الإسرائيلي لمنزل وسط مخيم "المغازي" في قطاع غزة.وعاودت آليات الجيش الإسرائيلي التوغل في منطقة المطاحن والبركة وأطراف مواصي القرارة الساحلية بخان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الزوارق الحربي، وفقا للوكالة.وأعلنت مصادر طبية في غزة، عن ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 32705 قتلى، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 75190 إصابة منذ بدء الحرب، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بحسب الوكالة.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.ففي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240330/وفد-إسرائيلي-يغادر-إلى-مصر-الأحد-لبحث-ملف-المحتجزين-لدى-حماس-1087537554.html

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