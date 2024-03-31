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https://sputnikarabic.ae/20240331/قتلى-وعدد-من-المفقودين-في-قصف-للجيش-الإسرائيلي-لمنزل-في-مخيم-المغازي-بغزة-1087544360.html
قتلى وعدد من المفقودين في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم "المغازي" بغزة
قتلى وعدد من المفقودين في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم "المغازي" بغزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، بعد قصف طائرات الجيش الإسرائيلي لمنزل في مخيم "المغازي" وسط قطاع غزة. 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T04:21+0000
2024-03-31T05:26+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر طبية، أن 3 مواطنين على الأقل قُتلوا وفُقد عدد آخر، ووقوع إصابات عدة بعد قصف طائرات الجيش الإسرائيلي لمنزل وسط مخيم "المغازي" في قطاع غزة.وعاودت آليات الجيش الإسرائيلي التوغل في منطقة المطاحن والبركة وأطراف مواصي القرارة الساحلية بخان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الزوارق الحربي، وفقا للوكالة.وأعلنت مصادر طبية في غزة، عن ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 32705 قتلى، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 75190 إصابة منذ بدء الحرب، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بحسب الوكالة.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.ففي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240330/وفد-إسرائيلي-يغادر-إلى-مصر-الأحد-لبحث-ملف-المحتجزين-لدى-حماس-1087537554.html
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غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى

قتلى وعدد من المفقودين في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم "المغازي" بغزة

04:21 GMT 31.03.2024 (تم التحديث: 05:26 GMT 31.03.2024)
© AFP 2023 / Said Khatibأطفال يلعبون بين أنقاض مسجد الفاروق الذي دمره القصف الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة
أطفال يلعبون بين أنقاض مسجد الفاروق الذي دمره القصف الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
© AFP 2023 / Said Khatib
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، بعد قصف طائرات الجيش الإسرائيلي لمنزل في مخيم "المغازي" وسط قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر طبية، أن 3 مواطنين على الأقل قُتلوا وفُقد عدد آخر، ووقوع إصابات عدة بعد قصف طائرات الجيش الإسرائيلي لمنزل وسط مخيم "المغازي" في قطاع غزة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي عددا من الغارات على المناطق الجنوبية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وعاودت آليات الجيش الإسرائيلي التوغل في منطقة المطاحن والبركة وأطراف مواصي القرارة الساحلية بخان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الزوارق الحربي، وفقا للوكالة.
وأعلنت مصادر طبية في غزة، عن ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 32705 قتلى، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 75190 إصابة منذ بدء الحرب، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بحسب الوكالة.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
وفد إسرائيلي يغادر إلى مصر الأحد لبحث ملف المحتجزين لدى "حماس"
أمس, 17:40 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
ففي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.
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