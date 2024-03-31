https://sputnikarabic.ae/20240331/لابيد-يصف-حكومة-نتنياهو-بـحكومة-الدمار-ويطالب-باستقالتها-وإجراء-انتخابات-مبكرة-1087546334.html

لابيد يصف حكومة نتنياهو بـ"حكومة الدمار" ويطالب باستقالتها وإجراء انتخابات مبكرة

لابيد يصف حكومة نتنياهو بـ"حكومة الدمار" ويطالب باستقالتها وإجراء انتخابات مبكرة

سبوتنيك عربي

شن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، هجوما على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتخاذلها في الوصول إلى صفقة لتبادل المحتجزين مع حركة حماس... 31.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-31T07:13+0000

2024-03-31T07:13+0000

2024-03-31T07:13+0000

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وكتب لابيد عبر منصة "إكس": "إن وزراء حكومة نتنياهو، يظهرون على الهواء، الواحد تلو الآخر هذا الصباح، ويهاجمون أهالي المحتجزين، أنتم مجانين، لقد تم اختطاف الشابات وكبار السن والأطفال تحت مراقبتكم".وتابع لابيد: "لقد فشلت حكومة نتنياهو، لمدة نصف عام في إعادة المحتجزين إلى منازلهم ثم يلومون عائلاتهم بعد ذلك؟ إن حكومة الدمار هذه يجب أن تعود إلى ديارها، وإجراء انتخابات مبكرة الآن".وتستعد الجماعات المناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو، وعائلات المحتجزين لإقامة مدينة خيام لمدة 4 أيام، خارج الكنيست(البرلمان)، للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المتحتجزين الإسرائيليين، وإجراء انتخابات جديدة في البلاد.وستشهد الاحتجاجات، التي ستستمر 4 أيام، مسيرات ليلية في العاصمة تل أبيب.وفي الليلة الماضية، خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، إذ اتخذت المظاهرات الأسبوعية في تل أبيب، من قبل عائلات الرهائن، منعطفا دراماتيكيا، عندما دعا المتحدثون الحاضرين إلى "النزول إلى الشوارع"، والانضمام إلى المتظاهرين المناهضين للحكومة في قلب المدينة.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.ففي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم