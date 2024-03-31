https://sputnikarabic.ae/20240331/لانتسيت-الروسية-تدمر-دبابة-أبرامز-الأمريكية-فيديو-1087552869.html

"لانتسيت" الروسية تدمر دبابة "أبرامز" الأمريكية... فيديو

"لانتسيت" الروسية تدمر دبابة "أبرامز" الأمريكية... فيديو

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية دمرت دبابة أوكرانية أخرى من طراز "أبرامز" الأمريكية على اتجاه أفدييفكا. 31.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-31T12:13+0000

2024-03-31T12:13+0000

2024-03-31T12:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وتظهر لقطات مصورة طائرة "لانتسيت" المسيرة الروسية وهي تصطدم بالدبابة متخفية بين الأشجار.وقال المصدر: "أصابت طائرة روسية من دون طيار من طراز "لانتسيت" دبابة "أبرامز"، في اتجاه أفدييفكا، وقام جنود قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية بعملهم".وأوضح المصدر أنه لم يعرف بعد على وجه اليقين ما إذا كانت الدبابة قد دمرت، وأن الأمر سيستغرق بعض الوقت للتأكد من المعلومات بدقة.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 5 دبابات من طراز "أبرامز" في منطقة العمليات الخاصة.ووعدت واشنطن بنقل 31 دبابة "أبرامز" إلى كييف، حسبما ذكرت وسائل الإعلام عن بدء موعد عمليات التسليم، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وفي الوقت ذاته، ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أدرك المسؤولون الأوكرانيون أن ظهور الدبابات الأمريكية في القوات المسلحة الأوكرانية لن يكون قادرا على تغيير الوضع في الجبهة، لذلك، أشار رئيس مديرية المخابرات المركزية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، إلى أن "أبرامز" لن تصمد طويلا على خط المواجهة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

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روسيا, رصد عسكري