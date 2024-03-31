مستشار سابق في البنتاغون: أمريكا غير قادرة على الفوز بأي حرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:31 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرناج الصباحي
07:00 GMT
123 د
On air
07:04 GMT
2 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:18 GMT
14 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:29 GMT
4 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:03 GMT
19 د
On air
11:14 GMT
14 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:23 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
11:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
12:05 GMT
24 د
On air
12:35 GMT
23 د
On air
13:05 GMT
24 د
ملفات ساخنة
هل تهدد أزمة تجنيد الحريديم حكومة نتنياهو؟
15:03 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
اقتراح إسرائيلي بتشكيل قوة متعددة الجنسيات لحفظ الأمن في غزة
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
18:00 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
18:10 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
145 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
On air
07:04 GMT
2 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
08:04 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:14 GMT
14 د
On air
12:05 GMT
24 د
On air
12:35 GMT
23 د
On air
13:05 GMT
24 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات جديدة بالقاهرة حول غزة
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
25 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
17:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240331/مستشار-سابق-في-البنتاغون-أمريكا-غير-قادرة-على-الفوز-بأي-حرب-1087553710.html
مستشار سابق في البنتاغون: أمريكا غير قادرة على الفوز بأي حرب
مستشار سابق في البنتاغون: أمريكا غير قادرة على الفوز بأي حرب
سبوتنيك عربي
صرح المستشار السابق لدى البنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن أمريكا الآن لا تستطيع الفوز في أي من الصراعات، التي تشارك فيها. 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T12:21+0000
2024-03-31T12:31+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080050670_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_9202f70aff027355d6980320a7e510e5.jpg
وكتب ماكغريغور عبر منصة "إكس": "إذا كان عليك القتال، فإنك تذهب إلى الحرب عندما تكون مستعدًا، وعندما تكون لديك فرصة جيدة للفوز".وأضاف أن أمريكا غير قادرة حاليا على القيام بذلك.وفي وقت سابق، كتب موقع "American Thinker"، أنه في حالة نشوب حرب بين أمريكا وروسيا، فلن يتمكن الأمريكيون من الفوز، ولن تكون أمريكا قادرة على تمويل صراع بهذا الحجم، والوضع الحالي للجيش الأمريكي محبط للغاية.وأضاف المقال المنشور أن الدولة (أمريكا) تعاني من نقص حاد في القوى العاملة وتفتقر إلى القاعدة الصناعية لإنتاج الأسلحة بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات حرب بهذا الحجم. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240331/لانتسيت-الروسية-تدمر-دبابة-أبرامز-الأمريكية-فيديو-1087552869.html
https://sputnikarabic.ae/20240331/الجيش-الروسي-يسقط-3-مقاتلات-أوكرانية-من-طراز-سو-25-و178-مسيرة-1087551504.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080050670_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_5685f578b1de3f2be6e09695ec4f50f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

مستشار سابق في البنتاغون: أمريكا غير قادرة على الفوز بأي حرب

12:21 GMT 31.03.2024 (تم التحديث: 12:31 GMT 31.03.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورفريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح المستشار السابق لدى البنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن أمريكا الآن لا تستطيع الفوز في أي من الصراعات، التي تشارك فيها.
وكتب ماكغريغور عبر منصة "إكس": "إذا كان عليك القتال، فإنك تذهب إلى الحرب عندما تكون مستعدًا، وعندما تكون لديك فرصة جيدة للفوز".
وأضاف أن أمريكا غير قادرة حاليا على القيام بذلك.
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" الروسية تدمر دبابة "أبرامز" الأمريكية... فيديو
12:13 GMT
وفي وقت سابق، كتب موقع "American Thinker"، أنه في حالة نشوب حرب بين أمريكا وروسيا، فلن يتمكن الأمريكيون من الفوز، ولن تكون أمريكا قادرة على تمويل صراع بهذا الحجم، والوضع الحالي للجيش الأمريكي محبط للغاية.
وأضاف المقال المنشور أن الدولة (أمريكا) تعاني من نقص حاد في القوى العاملة وتفتقر إلى القاعدة الصناعية لإنتاج الأسلحة بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات حرب بهذا الحجم.
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-25"
10:36 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
"درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تصاعد الاحتجاجات ضد نتنياهو بسبب المحتجزين وتهديدات بـ"حرق البلاد"13:54 GMTВоеннослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку с зенитной пушкой С-60 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала