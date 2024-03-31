https://sputnikarabic.ae/20240331/مستشار-سابق-في-البنتاغون-أمريكا-غير-قادرة-على-الفوز-بأي-حرب-1087553710.html

مستشار سابق في البنتاغون: أمريكا غير قادرة على الفوز بأي حرب

مستشار سابق في البنتاغون: أمريكا غير قادرة على الفوز بأي حرب

سبوتنيك عربي

صرح المستشار السابق لدى البنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن أمريكا الآن لا تستطيع الفوز في أي من الصراعات، التي تشارك فيها. 31.03.2024, سبوتنيك عربي

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وكتب ماكغريغور عبر منصة "إكس": "إذا كان عليك القتال، فإنك تذهب إلى الحرب عندما تكون مستعدًا، وعندما تكون لديك فرصة جيدة للفوز".وأضاف أن أمريكا غير قادرة حاليا على القيام بذلك.وفي وقت سابق، كتب موقع "American Thinker"، أنه في حالة نشوب حرب بين أمريكا وروسيا، فلن يتمكن الأمريكيون من الفوز، ولن تكون أمريكا قادرة على تمويل صراع بهذا الحجم، والوضع الحالي للجيش الأمريكي محبط للغاية.وأضاف المقال المنشور أن الدولة (أمريكا) تعاني من نقص حاد في القوى العاملة وتفتقر إلى القاعدة الصناعية لإنتاج الأسلحة بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات حرب بهذا الحجم. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

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