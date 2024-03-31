https://sputnikarabic.ae/20240331/نائب-أمريكي-يدعو-لتوجيه-ضربة-نووية-إلى-قطاع-غزة-1087560610.html

نائب أمريكي يدعو لتوجيه "ضربة نووية" إلى قطاع غزة

نائب أمريكي يدعو لتوجيه "ضربة نووية" إلى قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري عن ولاية ميشيغان، تيم والبيرغ، اقترح إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة. 31.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-31T16:17+0000

2024-03-31T16:17+0000

2024-03-31T16:17+0000

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وأشار المقال المنشور في تلك الوسائل إلى مقطع فيديو لاجتماع والبيرغ مع الناخبين في ميشيغان، والذي انتقد بشدة نقل المساعدات الإنسانية الأمريكية الى غزة.وكتبت صحيفة "واشنطن بوست": "يبدو أن عضوًا جمهوريًا في الكونغرس اقترح إسقاط الأسلحة النووية على قطاع غزة".ولفت الصحيفة إلى أن أحد الناخبين سأل والبيرغ عن الحاجة إلى بناء أمريكا لميناء قبالة سواحل غزة تم الإعلان عنه سابقًا، لتوصيل الإمدادات الإنسانية، فأجاب السياسي أن أمريكا لا ينبغي أن تنفق فلسا واحدا لهذه الأغراض.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن جميع سكان قطاع غزة في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، مضيفا أن 100% من سكان غزة يعانون من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي وأمنهم في خطر كبير.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.

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