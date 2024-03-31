https://sputnikarabic.ae/20240331/نتنياهو-يخضع-لجراحة-وتخدير-كلي-وياريف-يتولى-مهامه-1087559371.html

نتنياهو يخضع لجراحة وتخدير كلي.. وياريف يتولى مهامه

نتنياهو يخضع لجراحة وتخدير كلي.. وياريف يتولى مهامه

سبوتنيك عربي

يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، لعملية جراحية بعد اكتشاف أطبائه لمعاناته من "فتاق". 31.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-31T14:55+0000

2024-03-31T14:55+0000

2024-03-31T14:55+0000

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ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بيانا أصدره مكتب نتنياهو ذكر أنه سيتم تخدير رئيس الوزراء الإسرائيلي كليا بعدما اكتشف الأطباء الفتاق أثناء فحص دوري.وأضاف البيان أنه خلال فترة علاج نتنياهو، سيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين مهام رئيس الوزراء.يشار إلى أن نتنياهو يواجه انتقادات عنيفة من المعارضة والشارع الإسرائيلي، حيث صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، بأن سلفه بنيامين نتنياهو، فقد إحساسه بالواقع والأهم بالنسبة له أن يبقى في السلطة.ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن باراك، أن "نتنياهو، لم يكن مؤهلا لقيادة مثل هذا الصراع منذ فترة طويلة"، مشيرًا إلى أن "رئيس الوزراء الحالي يرى في نفسه الشخص الوحيد القادر على إخراج إسرائيل من الأزمة الراهنة في قطاع غزة".وأوضح إيهود باراك أن حكومة الطوارئ أو "كابينيت الحرب"، الذي يرأسه نتنياهو، مجلس عقيم، كما أنه لا يخطط مع الإدارة الأمريكية لمناقشة اليوم التالي للحرب على قطاع غزة، بحسب قوله.وفي السياق ذاته، شن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، هجوما على حكومة بنيامين نتنياهو، لتخاذلها في الوصول إلى صفقة لتبادل المحتجزين مع حركة حماس الفلسطينية، ما أدى إلى تأجيج التظاهرات الغاضبة في تل أبيب.وكتب لابيد عبر منصة "إكس"، إن "وزراء حكومة نتنياهو، يظهرون على الهواء، الواحد تلو الآخر هذا الصباح، ويهاجمون أهالي المحتجزين، أنتم مجانين، لقد تم اختطاف الشابات وكبار السن والأطفال تحت مراقبتكم".

https://sputnikarabic.ae/20240331/إعلام-إسرائيلي-مظاهرت-الأمس-ضد-نتنياهو-هي-الأضخم-منذ-7-أكتوبر-1087552512.html

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