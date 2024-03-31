https://sputnikarabic.ae/20240331/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-نقوم-بتصفية-كل-المتورطين-في-الـ7-من-أكتوبر-كبارا-أم-صغارا-1087561830.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: نقوم بتصفية كل المتورطين في "الـ7 من أكتوبر" كبارا وصغارا

وزير الدفاع الإسرائيلي: نقوم بتصفية كل المتورطين في "الـ7 من أكتوبر" كبارا وصغارا

سبوتنيك عربي

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن "حركة حماس باتت تتفكك من الداخل"، مؤكدا أن "مخربي الحركة باتوا غير قادرين على تحمل الضغط". 31.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-31T17:17+0000

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وأوضح غالانت، خلال جولة ميدانية، أن "الجيش الإسرائيلي أسر مئات المخربين خلال الأسبوعين الماضيين وحصل على معلومات منهم"، مضيفا: "نقوم بتصفية كل المتورطين في هجوم السابع من أكتوبر سواء كانوا كبارا أم صغارا".وتابع: "سوف نستمر في هذه العملية العسكرية حتى تحقيق هذه النتيجة مع كافة المخربين في كافة أنحاء قطاع غزة، وفي الأيام القليلة الماضية، شهدنا أيضًا تقدمًا كبيرًا جدًا، سواء في نوعية المخربين في الميدان أو في القادة الكبار، حتى القادة الكبار جدًا".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.

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