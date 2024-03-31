https://sputnikarabic.ae/20240331/وصمة-عار-سياسي-فرنسي-يعارض-فكرة-تزويد-القوات-الأوكرانية-بالأسلحة-1087554613.html

وصمة عار.. سياسي فرنسي يعارض فكرة تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة

وصمة عار.. سياسي فرنسي يعارض فكرة تزويد القوات الأوكرانية بالأسلحة

سبوتنيك عربي

انتقد زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، وعد وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، بتزويد القوات الأوكرانية بالدبابات والصواريخ. 31.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-31T13:04+0000

2024-03-31T13:04+0000

2024-03-31T13:04+0000

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وكتب فيليبو على منصة "إكس": "غير مقبول! قال وزير الدفاع ليكورنو هذا الصباح في صحيفة "تريبيون" إن فرنسا ستسلم مئات الدبابات والصواريخ لأوكرانيا!".وأوضح فيليبو أن الوزير بذلك يدعم الحرب ويدمر بلاده، وأن كل هذا يحدث في وقت يُطلب فيه من الفرنسيين شد الأحزمة."لانتسيت" الروسية تدمر دبابة "أبرامز" الأمريكية... فيديووتابع فيليبو: "يا له من عار! لا مزيد من الأسلحة ولا سنتا واحدا لأوكرانيا! مفاوضات السلام، بسرعة!".وفي وقت سابق من اليوم، قال ليكورني إن باريس تعتزم تزويد كييف بمئات المركبات المدرعة القديمة، بالإضافة إلى ذلك، أعلن ليكورنو عن نيته نقل صواريخ "أستر 30" إضافية مضادة للطائرات إلى أوكرانيا لنظام الدفاع الجوي الفرنسي "سامب-تي".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20240331/مستشار-سابق-في-البنتاغون-أمريكا-غير-قادرة-على-الفوز-بأي-حرب-1087553710.html

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