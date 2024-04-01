https://sputnikarabic.ae/20240401/إعلام-اعتقال-شقيقة-هنية-للاشتباه-بتواصلها-مع-عناصر-حماس-والتحريض-على-ارتكاب-عمل-إرهابي-في-إسرائيل-1087569756.html
إعلام: اعتقال شقيقة هنية للاشتباه بتواصلها مع عناصر حماس والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي في إسرائيل
إعلام: اعتقال شقيقة هنية للاشتباه بتواصلها مع عناصر حماس والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي في إسرائيل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، بأن الشرطة اعتقلت شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تل السبع للاشتباه في تواصلها مع عناصر... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T06:52+0000
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2024-04-01T06:52+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "قريبة المسؤول الكبير في حماس التي اعتقلت في تل السبع هي شقيقة إسماعيل هنية"، موضحة أن "شقيقة إسماعيل هنية تم اعتقالها في تل السبع للاشتباه في تواصلها مع عناصر المنظمة الإرهابية والتعاطف معهم والتحريض ودعم عمل إرهابي في إسرائيل". يذكر أن أن إسماعيل هنية (62 عاما) انتُخب رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في 2017 خلفا لخالد مشعل.وكان هنية، الذي يعيش في منفى اختياري بين قطر وتركيا الداعمتين لحركته، يدعو منذ فترة طويلة إلى الجمع بين المقاومة المسلحة والنضال السياسي داخل حماس التي تصنّفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل منظمة "إرهابية".
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
إعلام: اعتقال شقيقة هنية للاشتباه بتواصلها مع عناصر حماس والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي في إسرائيل
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، بأن الشرطة اعتقلت شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تل السبع للاشتباه في تواصلها مع عناصر "حماس" والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي في إسرائيل.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "قريبة المسؤول الكبير في حماس التي اعتقلت في تل السبع هي شقيقة إسماعيل هنية"، موضحة أن "شقيقة إسماعيل هنية تم اعتقالها في تل السبع للاشتباه في تواصلها مع عناصر المنظمة الإرهابية والتعاطف معهم والتحريض ودعم عمل إرهابي في إسرائيل".
يذكر أن أن إسماعيل هنية (62 عاما) انتُخب رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في 2017 خلفا لخالد مشعل.
وكان هنية، الذي يعيش في منفى اختياري بين قطر وتركيا الداعمتين لحركته، يدعو منذ فترة طويلة إلى الجمع بين المقاومة المسلحة والنضال السياسي داخل حماس التي تصنّفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل منظمة "إرهابية".