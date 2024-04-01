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إعلام: اعتقال شقيقة هنية للاشتباه بتواصلها مع عناصر حماس والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي في إسرائيل
إعلام: اعتقال شقيقة هنية للاشتباه بتواصلها مع عناصر حماس والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي في إسرائيل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، بأن الشرطة اعتقلت شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تل السبع للاشتباه في تواصلها مع عناصر... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T06:52+0000
2024-04-01T06:52+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "قريبة المسؤول الكبير في حماس التي اعتقلت في تل السبع هي شقيقة إسماعيل هنية"، موضحة أن "شقيقة إسماعيل هنية تم اعتقالها في تل السبع للاشتباه في تواصلها مع عناصر المنظمة الإرهابية والتعاطف معهم والتحريض ودعم عمل إرهابي في إسرائيل". يذكر أن أن إسماعيل هنية (62 عاما) انتُخب رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في 2017 خلفا لخالد مشعل.وكان هنية، الذي يعيش في منفى اختياري بين قطر وتركيا الداعمتين لحركته، يدعو منذ فترة طويلة إلى الجمع بين المقاومة المسلحة والنضال السياسي داخل حماس التي تصنّفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل منظمة "إرهابية".
https://sputnikarabic.ae/20240331/السيسي-يوجه-بالاستمرار-في-تقديم-الدعم-الصحي-لقطاع-غزة-1087559832.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

إعلام: اعتقال شقيقة هنية للاشتباه بتواصلها مع عناصر حماس والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي في إسرائيل

06:52 GMT 01.04.2024
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliضابط أمن إسرائيلي يراقب الفلسطينيين المسلمين أثناء مشاركتهم في صلاة ظهر الجمعة في حي رأس العامود بالقدس الشرقية، في 20 أكتوبر، 2023، في أعقاب تقييد الشرطة الإسرائيلية للعمر فوق 50 عامًا للمصلين الراغبين في الوصول إلى مجمع المسجد الأقصى
ضابط أمن إسرائيلي يراقب الفلسطينيين المسلمين أثناء مشاركتهم في صلاة ظهر الجمعة في حي رأس العامود بالقدس الشرقية، في 20 أكتوبر، 2023، في أعقاب تقييد الشرطة الإسرائيلية للعمر فوق 50 عامًا للمصلين الراغبين في الوصول إلى مجمع المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، بأن الشرطة اعتقلت شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تل السبع للاشتباه في تواصلها مع عناصر "حماس" والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي في إسرائيل.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "قريبة المسؤول الكبير في حماس التي اعتقلت في تل السبع هي شقيقة إسماعيل هنية"، موضحة أن "شقيقة إسماعيل هنية تم اعتقالها في تل السبع للاشتباه في تواصلها مع عناصر المنظمة الإرهابية والتعاطف معهم والتحريض ودعم عمل إرهابي في إسرائيل".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
السيسي يوجه بالاستمرار في تقديم الدعم الصحي لقطاع غزة
أمس, 15:13 GMT
يذكر أن أن إسماعيل هنية (62 عاما) انتُخب رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في 2017 خلفا لخالد مشعل.
وكان هنية، الذي يعيش في منفى اختياري بين قطر وتركيا الداعمتين لحركته، يدعو منذ فترة طويلة إلى الجمع بين المقاومة المسلحة والنضال السياسي داخل حماس التي تصنّفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل منظمة "إرهابية".
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