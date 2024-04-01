الاستخبارات الروسية تكشف طريقة قيام واشنطن بإخفاء المنفذ لعملية "كروكوس" الإرهابية

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البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
145 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
On air
07:04 GMT
2 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
08:04 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:14 GMT
14 د
On air
12:05 GMT
24 د
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12:35 GMT
23 د
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13:05 GMT
24 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات جديدة بالقاهرة حول غزة
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
25 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
17:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
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4 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:37 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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https://sputnikarabic.ae/20240401/الاستخبارات-الروسية-تكشف-طريقة-قيام-واشنطن-بإخفاء-المنفذ-لعملية-كروكوس-الإرهابية-1087579202.html
الاستخبارات الروسية تكشف طريقة قيام واشنطن بإخفاء المنفذ لعملية "كروكوس" الإرهابية
الاستخبارات الروسية تكشف طريقة قيام واشنطن بإخفاء المنفذ لعملية "كروكوس" الإرهابية
سبوتنيك عربي
ذكر المكتب الصحفي للاستخبارات الخارجية أن الهياكل الأمريكية ذات الصلة تحاول إقناع الحلفاء بمسؤولية الفرع الأفغاني لتنظيم "داعش" عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T12:20+0000
2024-04-01T12:20+0000
العالم
روسيا
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وقال المكتب: "في إطار تنفيذ التعليمات الواردة، تقدم الهياكل الأمريكية ذات الصلة معلومات إلى حلفاء الولايات المتحدة وشركائها بهدف إقناعهم بمسؤولية الفرع الأفغاني للمنظمة الإرهابية "داعش"، "ولاية خراسان" عن الهجوم الإرهابي".ووفقًا لتقارير المخابرات، لتعزيز هذه الرواية، يتم ملء مجال المعلومات بـ "الحشو" الذي يزعم أن "داعش" يستهدف روسيا منذ فترة طويلة، بسبب الحرب في الشيشان، ودعم بشار الأسد في سوريا وإقامة علاقات مع حركة "طالبان".واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20240401/كشف-تفاصيل-جديدة-حول-هجوم-كروكوس-الإرهابي-1087574306.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

الاستخبارات الروسية تكشف طريقة قيام واشنطن بإخفاء المنفذ لعملية "كروكوس" الإرهابية

12:20 GMT 01.04.2024
© Photoإطلاق نار من قبل مجهولين بمركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو
إطلاق نار من قبل مجهولين بمركز تسوق كروكوس سيتي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© Photo
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ذكر المكتب الصحفي للاستخبارات الخارجية أن الهياكل الأمريكية ذات الصلة تحاول إقناع الحلفاء بمسؤولية الفرع الأفغاني لتنظيم "داعش" عن الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة مجمع "كروكوس" في ضواحي موسكو.
وقال المكتب: "في إطار تنفيذ التعليمات الواردة، تقدم الهياكل الأمريكية ذات الصلة معلومات إلى حلفاء الولايات المتحدة وشركائها بهدف إقناعهم بمسؤولية الفرع الأفغاني للمنظمة الإرهابية "داعش"، "ولاية خراسان" عن الهجوم الإرهابي".
ووفقًا لتقارير المخابرات، لتعزيز هذه الرواية، يتم ملء مجال المعلومات بـ "الحشو" الذي يزعم أن "داعش" يستهدف روسيا منذ فترة طويلة، بسبب الحرب في الشيشان، ودعم بشار الأسد في سوريا وإقامة علاقات مع حركة "طالبان".
إزالة الأنقاض من قبل طواقم وزارة الطوارئ الروسية في قاعة كروكوس سيتي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
كشف تفاصيل جديدة حول هجوم "كروكوس" الإرهابي
11:18 GMT
واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.
وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
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