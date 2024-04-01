التقنيات الروسية المضافة قد تكون مطلوبة في الشرق الأوسط

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2 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
08:04 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
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11:14 GMT
14 د
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24 د
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24 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات جديدة بالقاهرة حول غزة
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
25 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
17:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
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لبنان والعالم
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:37 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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https://sputnikarabic.ae/20240401/التقنيات-الروسية-المضافة-قد-تكون-مطلوبة-في-الشرق-الأوسط-1087575100.html
التقنيات الروسية المضافة قد تكون مطلوبة في الشرق الأوسط
التقنيات الروسية المضافة قد تكون مطلوبة في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرح رئيس قسم تطوير المشاريع الدولية في "آر أي إس" نجيب الله جبوري، خلال جلسة “صناعة المستقبل في المنتدى الدولي "أوتو ميكسبو 2024"، أنه بدأت دول الشرق الأوسط في... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T11:44+0000
2024-04-01T11:44+0000
روسيا
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وأضاف الجبوري، أنه "على وجه الخصوص، يمكن لشركات تكنولوجيا المعلومات الذهاب مع "آر أي إس" في مهمة تجارية إلى المملكة العربية السعودية، ستشارك "آر أي إس" في تمويل 100٪ من تكاليف استئجار وتجهيز الموقع، وإدارة الحدث والمسائل التنظيمية الأخرى، كما ستختار الشركاء المحتملين المهتمين، ستتم البعثة التجارية في الفترة من 28 إلى 29 مايو/ أيار المقبل، والتسجيل مفتوح على منصة "ماي إكسبورت".وأكد الجبوري عل أن "الدول المتقدمة في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تنفذ بالفعل التقنيات المضافة بنشاط، وتهتم بالتعاون مع المصنعين الأجانب وموردي المعدات والتقنيات والخدمات، وينبغي للشركات الروسية إلقاء نظرة فاحصة على هذه الأسواق.تقدم مجموعة "آر أي إس" الدعم المالي وغير المالي الكامل للموردين الروس للتكنولوجيات العالية، على سبيل المثال، يمكن للشركة التقدم بطلب لمطابقة الأعمال المستهدفة، والمشاركة في المعارض الأجنبية المتخصصة والبعثات التجارية بدعم حكومي تحت رعاية العلامة التجارية "صنع في روسيا"، وكذلك الحصول على ضمان ائتماني ودعم تأميني من "إي إكس آي آه آر" و"روزيكسيم بانك"، ويمكن شراء العديد من خدمات REC عبر الإنترنت على منصة "ماي إكسبورت".
https://sputnikarabic.ae/20240312/روسيا-واحدة-من-3-دول-رائدة-في-مجال-تطوير-النقل--1086892690.html
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روسيا

التقنيات الروسية المضافة قد تكون مطلوبة في الشرق الأوسط

11:44 GMT 01.04.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyجناح مؤسسة "تكنولوجيا الراديو والإلكترونيات"
جناح مؤسسة تكنولوجيا الراديو والإلكترونيات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
صرح رئيس قسم تطوير المشاريع الدولية في "آر أي إس" نجيب الله جبوري، خلال جلسة “صناعة المستقبل في المنتدى الدولي "أوتو ميكسبو 2024"، أنه بدأت دول الشرق الأوسط في استخدام التقنيات المضافة بشكل أكثر نشاطًا، لا سيما في مجال البناء، وقد تكون حلول الشركات الروسية مطلوبة في هذه الأسواق، ومركز التصدير الروسي على استعداد لدعم هؤلاء المطورين.
وأضاف الجبوري، أنه "على وجه الخصوص، يمكن لشركات تكنولوجيا المعلومات الذهاب مع "آر أي إس" في مهمة تجارية إلى المملكة العربية السعودية، ستشارك "آر أي إس" في تمويل 100٪ من تكاليف استئجار وتجهيز الموقع، وإدارة الحدث والمسائل التنظيمية الأخرى، كما ستختار الشركاء المحتملين المهتمين، ستتم البعثة التجارية في الفترة من 28 إلى 29 مايو/ أيار المقبل، والتسجيل مفتوح على منصة "ماي إكسبورت".
وأكد الجبوري عل أن "الدول المتقدمة في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تنفذ بالفعل التقنيات المضافة بنشاط، وتهتم بالتعاون مع المصنعين الأجانب وموردي المعدات والتقنيات والخدمات، وينبغي للشركات الروسية إلقاء نظرة فاحصة على هذه الأسواق.
محطة مترو نوفوكوزنيتسكايا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
روسيا واحدة من أكبر 3 دول رائدة في مجال تطوير النقل
12 مارس, 07:32 GMT
وأشار إلى أن دول الشرق الأوسط، إلى جانب أوروبا، هي من بين أكثر المستهلكين نشاطا للتقنيات المضافة، ووفقا لمصادر مختلفة، بحلول عام 2025 يمكن أن يرتفع حجم هذه الأسواق إلى 7.18 مليار دولار، ففي دبي، على سبيل المثال، يوجد بالفعل أكبر مبنى في العالم تم تصنيعه باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد. تصل مساحتها إلى 6.4 ألف متر مربع.
تقدم مجموعة "آر أي إس" الدعم المالي وغير المالي الكامل للموردين الروس للتكنولوجيات العالية، على سبيل المثال، يمكن للشركة التقدم بطلب لمطابقة الأعمال المستهدفة، والمشاركة في المعارض الأجنبية المتخصصة والبعثات التجارية بدعم حكومي تحت رعاية العلامة التجارية "صنع في روسيا"، وكذلك الحصول على ضمان ائتماني ودعم تأميني من "إي إكس آي آه آر" و"روزيكسيم بانك"، ويمكن شراء العديد من خدمات REC عبر الإنترنت على منصة "ماي إكسبورت".
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