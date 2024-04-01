https://sputnikarabic.ae/20240401/التقنيات-الروسية-المضافة-قد-تكون-مطلوبة-في-الشرق-الأوسط-1087575100.html
التقنيات الروسية المضافة قد تكون مطلوبة في الشرق الأوسط
التقنيات الروسية المضافة قد تكون مطلوبة في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرح رئيس قسم تطوير المشاريع الدولية في "آر أي إس" نجيب الله جبوري، خلال جلسة “صناعة المستقبل في المنتدى الدولي "أوتو ميكسبو 2024"، أنه بدأت دول الشرق الأوسط في... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T11:44+0000
2024-04-01T11:44+0000
2024-04-01T11:44+0000
روسيا
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وأضاف الجبوري، أنه "على وجه الخصوص، يمكن لشركات تكنولوجيا المعلومات الذهاب مع "آر أي إس" في مهمة تجارية إلى المملكة العربية السعودية، ستشارك "آر أي إس" في تمويل 100٪ من تكاليف استئجار وتجهيز الموقع، وإدارة الحدث والمسائل التنظيمية الأخرى، كما ستختار الشركاء المحتملين المهتمين، ستتم البعثة التجارية في الفترة من 28 إلى 29 مايو/ أيار المقبل، والتسجيل مفتوح على منصة "ماي إكسبورت".وأكد الجبوري عل أن "الدول المتقدمة في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تنفذ بالفعل التقنيات المضافة بنشاط، وتهتم بالتعاون مع المصنعين الأجانب وموردي المعدات والتقنيات والخدمات، وينبغي للشركات الروسية إلقاء نظرة فاحصة على هذه الأسواق.تقدم مجموعة "آر أي إس" الدعم المالي وغير المالي الكامل للموردين الروس للتكنولوجيات العالية، على سبيل المثال، يمكن للشركة التقدم بطلب لمطابقة الأعمال المستهدفة، والمشاركة في المعارض الأجنبية المتخصصة والبعثات التجارية بدعم حكومي تحت رعاية العلامة التجارية "صنع في روسيا"، وكذلك الحصول على ضمان ائتماني ودعم تأميني من "إي إكس آي آه آر" و"روزيكسيم بانك"، ويمكن شراء العديد من خدمات REC عبر الإنترنت على منصة "ماي إكسبورت".
https://sputnikarabic.ae/20240312/روسيا-واحدة-من-3-دول-رائدة-في-مجال-تطوير-النقل--1086892690.html
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روسيا
التقنيات الروسية المضافة قد تكون مطلوبة في الشرق الأوسط
صرح رئيس قسم تطوير المشاريع الدولية في "آر أي إس" نجيب الله جبوري، خلال جلسة “صناعة المستقبل في المنتدى الدولي "أوتو ميكسبو 2024"، أنه بدأت دول الشرق الأوسط في استخدام التقنيات المضافة بشكل أكثر نشاطًا، لا سيما في مجال البناء، وقد تكون حلول الشركات الروسية مطلوبة في هذه الأسواق، ومركز التصدير الروسي على استعداد لدعم هؤلاء المطورين.
وأضاف الجبوري، أنه "على وجه الخصوص، يمكن لشركات تكنولوجيا المعلومات الذهاب مع "آر أي إس" في مهمة تجارية إلى المملكة العربية السعودية، ستشارك "آر أي إس" في تمويل 100٪ من تكاليف استئجار وتجهيز الموقع، وإدارة الحدث والمسائل التنظيمية الأخرى، كما ستختار الشركاء المحتملين المهتمين، ستتم البعثة التجارية في الفترة من 28 إلى 29 مايو/ أيار المقبل، والتسجيل مفتوح على منصة "ماي إكسبورت".
وأكد الجبوري عل أن "الدول المتقدمة في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تنفذ بالفعل التقنيات المضافة بنشاط، وتهتم بالتعاون مع المصنعين الأجانب وموردي المعدات والتقنيات والخدمات، وينبغي للشركات الروسية إلقاء نظرة فاحصة على هذه الأسواق.
وأشار إلى أن دول الشرق الأوسط، إلى جانب أوروبا، هي من بين أكثر المستهلكين نشاطا للتقنيات المضافة، ووفقا لمصادر مختلفة، بحلول عام 2025 يمكن أن يرتفع حجم هذه الأسواق إلى 7.18 مليار دولار، ففي دبي، على سبيل المثال، يوجد بالفعل أكبر مبنى في العالم تم تصنيعه باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد. تصل مساحتها إلى 6.4 ألف متر مربع.
تقدم مجموعة "آر أي إس" الدعم المالي وغير المالي الكامل للموردين الروس للتكنولوجيات العالية، على سبيل المثال، يمكن للشركة التقدم بطلب لمطابقة الأعمال المستهدفة، والمشاركة في المعارض الأجنبية المتخصصة والبعثات التجارية بدعم حكومي تحت رعاية العلامة التجارية "صنع في روسيا"، وكذلك الحصول على ضمان ائتماني ودعم تأميني من "إي إكس آي آه آر" و"روزيكسيم بانك"، ويمكن شراء العديد من خدمات REC عبر الإنترنت على منصة "ماي إكسبورت".