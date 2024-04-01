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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240401/الدفاع-الروسية-تنشر-مقطع-فيديو-لتدمير-معقل-أوكراني-بواسطة-أسلحة-مختلفة-1087571433.html
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لتدمير معقل أوكراني بواسطة أسلحة مختلفة
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لتدمير معقل أوكراني بواسطة أسلحة مختلفة
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، مقطع فيديو لقيام قوات مظلية روسية بتدمير معقل أوكراني على محور مدينة أوريخوفو. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T09:11+0000
2024-04-01T09:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهر المقطع المنشور قيام أفراد من القوات المظلية الروسية تعمل على تدمير معقل أوكراني بواسطة عربات قتالية من طراز "بي إم دي - 4 إم" والمدفع على محور أوريخوفو.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا

الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لتدمير معقل أوكراني بواسطة أسلحة مختلفة

09:11 GMT 01.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، مقطع فيديو لقيام قوات مظلية روسية بتدمير معقل أوكراني على محور مدينة أوريخوفو.
وأظهر المقطع المنشور قيام أفراد من القوات المظلية الروسية تعمل على تدمير معقل أوكراني بواسطة عربات قتالية من طراز "بي إم دي - 4 إم" والمدفع على محور أوريخوفو.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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