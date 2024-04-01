https://sputnikarabic.ae/20240401/الدفاع-الروسية-تنشر-مقطع-فيديو-لتدمير-معقل-أوكراني-بواسطة-أسلحة-مختلفة-1087571433.html
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لتدمير معقل أوكراني بواسطة أسلحة مختلفة
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لتدمير معقل أوكراني بواسطة أسلحة مختلفة
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، مقطع فيديو لقيام قوات مظلية روسية بتدمير معقل أوكراني على محور مدينة أوريخوفو. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T09:11+0000
2024-04-01T09:11+0000
2024-04-01T09:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082892335_0:5:2897:1635_1920x0_80_0_0_58d6d5c7ba06ee216daf763d745cdfa2.jpg
وأظهر المقطع المنشور قيام أفراد من القوات المظلية الروسية تعمل على تدمير معقل أوكراني بواسطة عربات قتالية من طراز "بي إم دي - 4 إم" والمدفع على محور أوريخوفو.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لتدمير معقل أوكراني بواسطة أسلحة مختلفة
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، مقطع فيديو لقيام قوات مظلية روسية بتدمير معقل أوكراني على محور مدينة أوريخوفو.
وأظهر المقطع المنشور قيام أفراد من القوات المظلية الروسية تعمل على تدمير معقل أوكراني بواسطة عربات قتالية من طراز "بي إم دي - 4 إم" والمدفع على محور أوريخوفو.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.