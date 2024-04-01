https://sputnikarabic.ae/20240401/القوات-الأوكرانية-تستهدف-بلدات-واقعة-على-الضفة-اليسرى-لنهر-دنيبر-في-مقاطعة-خيرسون-1087570759.html
القوات الأوكرانية تستهدف بلدات واقعة على الضفة اليسرى لنهر "دنيبر" في مقاطعة خيرسون
القوات الأوكرانية تستهدف بلدات واقعة على الضفة اليسرى لنهر "دنيبر" في مقاطعة خيرسون
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية استهدفت بقصف مدفعي بلدات واقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون، 36 مرة، خلال الـ 24 الساعة... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T08:26+0000
2024-04-01T08:26+0000
2024-04-01T08:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال المصدر للصحفيين: "يواصل مسلحو نظام كييف الإجرامي، الاستهدافات الإرهابية للضفة اليسرى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون. خلال اليوم الماضي، نفّذ الجيش الأوكراني 21 استهدافًا مدفعيًا لبلدات وقرى على الضفة اليمنى لنهر دنيبر وبعد حلول الظلام، أطلق المسلحون 15 قذيفة أخرى".ووفقاً للمصدر، تجري حالياً عملية تقصّي حول ما إذا كان هناك ضحايا أو أضرار في البنية التحتية، نتيجة الاستهدافات.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متّبعة أساليب إرهابية؛ وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف "الناتو".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240401/مروحيات-روسية-تدمر-مدرعات-وقوات-أوكرانية-شمال-رابوتينو-1087570099.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الأوكرانية تستهدف بلدات واقعة على الضفة اليسرى لنهر "دنيبر" في مقاطعة خيرسون
أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية استهدفت بقصف مدفعي بلدات واقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون، 36 مرة، خلال الـ 24 الساعة الماضية.
وقال المصدر للصحفيين: "يواصل مسلحو نظام كييف الإجرامي، الاستهدافات الإرهابية للضفة اليسرى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون. خلال اليوم الماضي، نفّذ الجيش الأوكراني 21 استهدافًا مدفعيًا لبلدات وقرى على الضفة اليمنى لنهر دنيبر وبعد حلول الظلام، أطلق المسلحون 15 قذيفة أخرى".
ووفقاً للمصدر، تجري حالياً عملية تقصّي حول ما إذا كان هناك ضحايا أو أضرار في البنية التحتية، نتيجة الاستهدافات.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متّبعة أساليب إرهابية؛ وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف "الناتو".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.