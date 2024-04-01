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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240401/القوات-الروسية-تحسن-موقعها-التكتيكي-على-جبهة-جنوب-جمهورية-دونيتسك-1087574735.html
القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك
القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قوات من مجموعة "فوستوك" الروسية هزموا القوات الأوكرانية في 3 مناطق على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك، وبلغت... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T11:21+0000
2024-04-01T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "في جبهة جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" بتحسين الموقع التكتيكي وألحقت أضرارًا بالنيران بأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 72 الأوكراني، ولواء الدفاع الأرضي 102 و108 في مناطق كومسومولسكوي ومالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".ويشار إلى أن خسائر العدو بلغت أكثر من 120 عسكرياً وثلاث دبابات وعربتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين.بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب ما يلي: مدفع ذاتي الحركة من طراز "كراب" بولندي، ومدفعين هاوتزر أمريكيين الصنع من طراز "إم777"، ومركبة قتالية من نظام الصواريخ "ستريلا-10"، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240401/القوات-الروسية-تقصف-موقعا-للمرتزقة-في-خاركوف-1087573701.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك

11:21 GMT 01.04.2024 (تم التحديث: 11:26 GMT 01.04.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصوريستعد مشغلو الطائرات المسيرة لمجموعة قوات "ستنتر" (المركز) لإطلاق طائرة بدون طيار أورلان-30 في اتجاه أفدييفكا، بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.
يستعد مشغلو الطائرات المسيرة لمجموعة قوات ستنتر (المركز) لإطلاق طائرة بدون طيار أورلان-30 في اتجاه أفدييفكا، بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قوات من مجموعة "فوستوك" الروسية هزموا القوات الأوكرانية في 3 مناطق على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر كييف أكثر من 120 جندياً وثلاث دبابات.
وقالت الوزارة في بيان: "في جبهة جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" بتحسين الموقع التكتيكي وألحقت أضرارًا بالنيران بأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 72 الأوكراني، ولواء الدفاع الأرضي 102 و108 في مناطق كومسومولسكوي ومالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ويشار إلى أن خسائر العدو بلغت أكثر من 120 عسكرياً وثلاث دبابات وعربتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين.
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقصف موقعا للمرتزقة في خاركوف
10:42 GMT
بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب ما يلي: مدفع ذاتي الحركة من طراز "كراب" بولندي، ومدفعين هاوتزر أمريكيين الصنع من طراز "إم777"، ومركبة قتالية من نظام الصواريخ "ستريلا-10"، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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