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القوات الروسية تقصف موقعا للمرتزقة في خاركوف
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240401/القوات-الروسية-تقصف-موقعا-للمرتزقة-في-خاركوف-1087573701.html
القوات الروسية تقصف موقعا للمرتزقة في خاركوف
القوات الروسية تقصف موقعا للمرتزقة في خاركوف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها العسكرية استهدفت موقعا للمرتزقة في مقاطعة خاركوف. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
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القوات الروسية تقصف موقعا للمرتزقة في خاركوف
10:42 GMT 01.04.2024
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها العسكرية استهدفت موقعا للمرتزقة في مقاطعة خاركوف.
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