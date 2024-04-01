https://sputnikarabic.ae/20240401/تحطم-أربع-مروحيات-أباتشي-خلال-43-يوما-في-الولايات-المتحدة-1087569910.html
تحطم أربع مروحيات "أباتشي" خلال 43 يوما في الولايات المتحدة
تحطم أربع مروحيات "أباتشي" خلال 43 يوما في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
يبحث الخبراء عن أسباب العدد المتزايد من حوادث تحطم المروحيات الهجومية "أ إن-64" أباتشي في الولايات المتحدة. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T07:28+0000
2024-04-01T07:28+0000
2024-04-01T07:28+0000
رصد عسكري
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تحطمت أربع مروحيات في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار، مما أسفر عن مقتل طيارين وإصابة أربعة آخرين بدرجات متفاوتة، وفقا لما ذكرت مجلة "ميلاتري ووتش ماغازين".وقعت حوادث "أباتشي" الأولى في 12 و23 فبراير. ثم في 24 مارس، تحطمت مروحية أخرى من طراز أثناء تدريب روتيني في قاعدة لويس ماكورد المشتركة في واشنطن. وفي 26 مارس، تحطمت مروحية "أباتشي" أخرى خلال رحلة تدريبية في فورت كارسون بولاية كولورادو.وكتبت المجلة: "لا يزال سبب الحوادث الأخيرة التي شملت طائرات "أباتشي" غير واضح، على الرغم من أن الجيش أبلغ في عام 2023 عن زيادة كبيرة في أعطال مولدات الطاقة التي يمكن أن تسبب دخانًا "يحتمل أن يكون خطيرًا" في قمرات القيادة".ومن الاحتمالات الأخرى لأسباب حوادث المروحيات، هو عيب تكنولوجي محتمل في الإنتاج. ومع ذلك، لم تكن هناك تصريحات رسمية بشأن تحطم "أباتشي" حتى الآن.وخلصت المجلة: "أن المروحيات الروسية تتقدم على "أباتشي" بجيل كامل"، مذكرة بأن جيوش الجزائر وإيران اختارت المروحية الروسية مي-28 "الصياد الليلي"".
https://sputnikarabic.ae/20230706/مقارنة-بين-مروحيتي-التمساح-وأباتشي-الهجوميتين-1078786267.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
تحطم أربع مروحيات "أباتشي" خلال 43 يوما في الولايات المتحدة
يبحث الخبراء عن أسباب العدد المتزايد من حوادث تحطم المروحيات الهجومية "أ إن-64" أباتشي في الولايات المتحدة.
تحطمت أربع مروحيات في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار، مما أسفر عن مقتل طيارين وإصابة أربعة آخرين بدرجات متفاوتة، وفقا لما ذكرت مجلة "ميلاتري ووتش ماغازين".
وقعت حوادث "أباتشي" الأولى في 12 و23 فبراير. ثم في 24 مارس، تحطمت مروحية أخرى من طراز أثناء تدريب روتيني في قاعدة لويس ماكورد المشتركة في واشنطن. وفي 26 مارس، تحطمت مروحية "أباتشي" أخرى خلال رحلة تدريبية في فورت كارسون بولاية كولورادو.
وكتبت المجلة: "لا يزال سبب الحوادث الأخيرة التي شملت طائرات "أباتشي" غير واضح، على الرغم من أن الجيش أبلغ في عام 2023 عن زيادة كبيرة في أعطال مولدات الطاقة التي يمكن أن تسبب دخانًا "يحتمل أن يكون خطيرًا" في قمرات القيادة".
ومن الاحتمالات الأخرى لأسباب حوادث المروحيات، هو عيب تكنولوجي محتمل في الإنتاج. ومع ذلك، لم تكن هناك تصريحات رسمية بشأن تحطم "أباتشي" حتى الآن.
ويشير الخبراء العسكريون إلى أن مروحية "أباتشي"، التي دخلت الخدمة قبل 40 عامًا، عفا عليها الزمن، وهي متخلفة كثيرا عن المروحيات الروسية "مي-28" و"كا-52".
وخلصت المجلة
: "أن المروحيات الروسية تتقدم على "أباتشي" بجيل كامل"، مذكرة بأن جيوش الجزائر وإيران اختارت المروحية الروسية مي-28 "الصياد الليلي"".