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قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
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26 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
10:31 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
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30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات جديدة بالقاهرة حول غزة
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السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
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تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:37 GMT
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https://sputnikarabic.ae/20240401/تحطم-أربع-مروحيات-أباتشي-خلال-43-يوما-في-الولايات-المتحدة-1087569910.html
تحطم أربع مروحيات "أباتشي" خلال 43 يوما في الولايات المتحدة
تحطم أربع مروحيات "أباتشي" خلال 43 يوما في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
يبحث الخبراء عن أسباب العدد المتزايد من حوادث تحطم المروحيات الهجومية "أ إن-64" أباتشي في الولايات المتحدة. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T07:28+0000
2024-04-01T07:28+0000
رصد عسكري
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تحطمت أربع مروحيات في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار، مما أسفر عن مقتل طيارين وإصابة أربعة آخرين بدرجات متفاوتة، وفقا لما ذكرت مجلة "ميلاتري ووتش ماغازين".وقعت حوادث "أباتشي" الأولى في 12 و23 فبراير. ثم في 24 مارس، تحطمت مروحية أخرى من طراز أثناء تدريب روتيني في قاعدة لويس ماكورد المشتركة في واشنطن. وفي 26 مارس، تحطمت مروحية "أباتشي" أخرى خلال رحلة تدريبية في فورت كارسون بولاية كولورادو.وكتبت المجلة: "لا يزال سبب الحوادث الأخيرة التي شملت طائرات "أباتشي" غير واضح، على الرغم من أن الجيش أبلغ في عام 2023 عن زيادة كبيرة في أعطال مولدات الطاقة التي يمكن أن تسبب دخانًا "يحتمل أن يكون خطيرًا" في قمرات القيادة".ومن الاحتمالات الأخرى لأسباب حوادث المروحيات، هو عيب تكنولوجي محتمل في الإنتاج. ومع ذلك، لم تكن هناك تصريحات رسمية بشأن تحطم "أباتشي" حتى الآن.وخلصت المجلة: "أن المروحيات الروسية تتقدم على "أباتشي" بجيل كامل"، مذكرة بأن جيوش الجزائر وإيران اختارت المروحية الروسية مي-28 "الصياد الليلي"".
https://sputnikarabic.ae/20230706/مقارنة-بين-مروحيتي-التمساح-وأباتشي-الهجوميتين-1078786267.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

تحطم أربع مروحيات "أباتشي" خلال 43 يوما في الولايات المتحدة

07:28 GMT 01.04.2024
© flickr.com / Gonzalo Alonsoمروحية أباتشي
مروحية أباتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© flickr.com / Gonzalo Alonso
تابعنا عبر
يبحث الخبراء عن أسباب العدد المتزايد من حوادث تحطم المروحيات الهجومية "أ إن-64" أباتشي في الولايات المتحدة.
تحطمت أربع مروحيات في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار، مما أسفر عن مقتل طيارين وإصابة أربعة آخرين بدرجات متفاوتة، وفقا لما ذكرت مجلة "ميلاتري ووتش ماغازين".
وقعت حوادث "أباتشي" الأولى في 12 و23 فبراير. ثم في 24 مارس، تحطمت مروحية أخرى من طراز أثناء تدريب روتيني في قاعدة لويس ماكورد المشتركة في واشنطن. وفي 26 مارس، تحطمت مروحية "أباتشي" أخرى خلال رحلة تدريبية في فورت كارسون بولاية كولورادو.
مقارنة بين مروحيات هجومية من طراز كا-52 (التمساح) و إيه إتش-64 (أباتشي) - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
وسائط متعددة
مقارنة بين مروحيتي "التمساح" و"أباتشي" الهجوميتين
6 يوليو 2023, 10:35 GMT
وكتبت المجلة: "لا يزال سبب الحوادث الأخيرة التي شملت طائرات "أباتشي" غير واضح، على الرغم من أن الجيش أبلغ في عام 2023 عن زيادة كبيرة في أعطال مولدات الطاقة التي يمكن أن تسبب دخانًا "يحتمل أن يكون خطيرًا" في قمرات القيادة".
ومن الاحتمالات الأخرى لأسباب حوادث المروحيات، هو عيب تكنولوجي محتمل في الإنتاج. ومع ذلك، لم تكن هناك تصريحات رسمية بشأن تحطم "أباتشي" حتى الآن.

ويشير الخبراء العسكريون إلى أن مروحية "أباتشي"، التي دخلت الخدمة قبل 40 عامًا، عفا عليها الزمن، وهي متخلفة كثيرا عن المروحيات الروسية "مي-28" و"كا-52".

وخلصت المجلة: "أن المروحيات الروسية تتقدم على "أباتشي" بجيل كامل"، مذكرة بأن جيوش الجزائر وإيران اختارت المروحية الروسية مي-28 "الصياد الليلي"".
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