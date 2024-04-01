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https://sputnikarabic.ae/20240401/حزب-الله-اللبناني-يستهدف-8-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-الجنوبية-1087568332.html
"حزب الله" اللبناني يستهدف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية
"حزب الله" اللبناني يستهدف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافاته مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T02:57+0000
2024-04-01T02:57+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في بيانه، اليوم الاثنين، أن مقاتليه، "نفذوا أمس الأحد في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هجومًا جويًا بمسيرات انقضاضية ‌‏على مربض مدفعية برختا المستحدث، وثكنة راميم، وانتشار لجنود الجيش الإسرائيلي في محيطه في مزارع شبعا اللبنانية ‌‏المحتلة وحققوا إصابات مباشرة، وقصفوا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، وموقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وقصفوا تجمّعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية، وقوة ‌‏عسكرية إسرائيلية داخل موقع المطلة بقذائف المدفعية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة في صفوفها".وأمس الأحد، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن "طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت سيارة في منطقة كونين في لبنان كان يتواجد فيها إسماعيل الزين وكان الزين قائدًا مهمًا في وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لقوات الرضوان التابعة لحزب الله".وكان قد أفاد مصدر ميداني لـ "سبوتنيك"، بأن "الطيران المسيّر الإسرائيلي استهدف بصاروخين سيارة في بلدة كونين جنوب لبنان ما أسفر عن وقوع إصابات داخل السيارة".ويوم الجمعة الماضي، كان أعلن الجيش اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله، علي عبد الحسن نعيم، في منطقة البازورية في لبنان.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من خمسة أشهر ونصف، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية، وآخرها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك في شرق لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20240331/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تدمير-طائرتين-مسيرتين-بمناطق-سيطرة-أنصار-الله-اليمنية-1087566832.html
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أخبار حزب الله, العالم العربي, لبنان, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
أخبار حزب الله, العالم العربي, لبنان, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

"حزب الله" اللبناني يستهدف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية

02:57 GMT 01.04.2024
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYATقدرات حزب الله اللناني الصاروخية
قدرات حزب الله اللناني الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYAT
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافاته مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في بيانه، اليوم الاثنين، أن مقاتليه، "نفذوا أمس الأحد في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هجومًا جويًا بمسيرات انقضاضية ‌‏على مربض مدفعية برختا المستحدث، وثكنة راميم، وانتشار لجنود الجيش الإسرائيلي في محيطه في مزارع شبعا اللبنانية ‌‏المحتلة وحققوا إصابات مباشرة، وقصفوا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، وموقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وقصفوا تجمّعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بالأسلحة الصاروخية، وقوة ‌‏عسكرية إسرائيلية داخل موقع المطلة بقذائف المدفعية وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة في صفوفها".

ولفت إلى أن عناصر حزب الله قصفوا " في القطاع الغربي من جنوب لبنان موقع المالكية بصواريخ بركان، ‏والتجهيزات التجسسية المستحدثة في نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وتم تدميرها، إضافة إلى ثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة".

وأمس الأحد، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن "طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت سيارة في منطقة كونين في لبنان كان يتواجد فيها إسماعيل الزين وكان الزين قائدًا مهمًا في وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لقوات الرضوان التابعة لحزب الله".
وكان قد أفاد مصدر ميداني لـ "سبوتنيك"، بأن "الطيران المسيّر الإسرائيلي استهدف بصاروخين سيارة في بلدة كونين جنوب لبنان ما أسفر عن وقوع إصابات داخل السيارة".
ويوم الجمعة الماضي، كان أعلن الجيش اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله، علي عبد الحسن نعيم، في منطقة البازورية في لبنان.
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير طائرتين مسيرتين بمناطق سيطرة "أنصار الله" اليمنية
أمس, 21:41 GMT
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من خمسة أشهر ونصف، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية، وآخرها استهداف بلدة غرب مدينة بعلبك في شرق لبنان.
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