https://sputnikarabic.ae/20240401/خبير-عسكري-زيلينسكي-أجبر-زالوجني-على-التزام-الصمت-بشأن-أسباب-اعتقاله-1087587390.html
خبير عسكري: زيلينسكي أجبر زالوجني على "التزام الصمت" بشأن أسباب اعتقاله
خبير عسكري: زيلينسكي أجبر زالوجني على "التزام الصمت" بشأن أسباب اعتقاله
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال المتقاعد، سيرغي كريفونوس، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أجبر القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، على التزام... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T14:04+0000
2024-04-01T14:04+0000
2024-04-01T14:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف كريفونوس على قناة "دايركت" على موقع "يوتيوب"، أن "شخصين فقط يمكنهما معرفة الوضع الحقيقي وإخباره، أحدهما هو زالوجني، والآخر زيلينسكي. لن يقول زيلينسكي أبدًا ولن يعترف بشعبية زالوجني".وفي وقت سابق، قال القائد الأعلى الحالي للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، إن "الرئيس الأوكراني لديه أسباب وجيهة لإقالة زالوجني".شقيق عمدة كييف يتحدى زيلينسكي مؤكدا أنه "من السهل إقالة رئيس البلاد"ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240401/الخبراء-الروس-يتمكنون-من-معرفة-سلاسل-الخدمات-اللوجستية-ومستودعات-تجميع-مسيرة-بابا-ياغا-الأوكرانية-1087579498.html
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روسيا
خبير عسكري: زيلينسكي أجبر زالوجني على "التزام الصمت" بشأن أسباب اعتقاله
صرح الجنرال المتقاعد، سيرغي كريفونوس، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أجبر القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، على التزام الصمت بشأن الأسباب الحقيقية لإقالته.
وأضاف كريفونوس على قناة "دايركت" على موقع "يوتيوب"، أن "شخصين فقط يمكنهما معرفة الوضع الحقيقي وإخباره، أحدهما هو زالوجني، والآخر زيلينسكي. لن يقول زيلينسكي أبدًا ولن يعترف بشعبية زالوجني".
وفي وقت سابق، قال القائد الأعلى الحالي للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، إن "الرئيس الأوكراني لديه أسباب وجيهة لإقالة زالوجني".
وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، استقالة زالوجني، وتعيين ألكسندر سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقًا، مكانه.
ووفقًا لوسائل الإعلام الغربية، يتمتع سيرسكي بسمعة مثيرة للجدل، فهو يُنظر إليه على أنه مؤيد مقرب لزيلينسكي، لكن الجنود يكرهونه بشدة بسبب خسائره الفادحة، ولهذا السبب أطلقوا عليه لقبي "الجزار" و"الجنرال 200".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.