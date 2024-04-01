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القوات الروسية تقصف موقعا للمرتزقة في خاركوف
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عرب بوينت بودكاست
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لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
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مساحة حرة
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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https://sputnikarabic.ae/20240401/روسيا-تعتزم-اللجوء-إلى-المحاكم-الدولية-فيما-يتعلق-بمطالبها-تجاه-كييف-1087571834.html
روسيا تعتزم اللجوء إلى المحاكم الدولية فيما يتعلق بمطالبها تجاه كييف
روسيا تعتزم اللجوء إلى المحاكم الدولية فيما يتعلق بمطالبها تجاه كييف
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن روسيا تعتزم اللجوء إلى المحاكم الدولية ويتم إعداد وثائق ذات الصلة بعد إرسال مذكرة حول مكافحة... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T09:21+0000
2024-04-01T09:21+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا على القناة الأولى: "روسيا تعتزم اللجوء إلى المحاكم الدولية. ويجري الآن إعداد الوثائق ذات الصلة، وبلدنا يمر بالإجراءات الإلزامية المناسبة".كما أكدت زاخاروفا أن نظام كييف اتبع عمدا طريق الإرهاب والتطرف، وأن السلطات الأوكرانية لم تدرك فداحة مثل هذه الأعمال. وأشارت زاخاروفا إلى أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كان قرار دعم الأعمال الإرهابية قد تم اتخاذه تحت تأثير دول أجنبية أو من قبل سلطات كييف بشكل مستقل. واختتمت كلامها قائلة: "لقد كان لديهم الوقت لتسوية الأمر وفهم ضخامة خطواتهم، واتخذوا طريقًا مختلفًا".وفي وقت سابق، أبلغت وزارة الخارجية الروسية وكالة "سبوتنيك" أن الجانب الروسي سلم مؤخرا مذكرة بشأن مكافحة الإرهاب إلى أوكرانيا عبر قناة قائمة عبر مينسك. وفي وقت سابق، ذكرت الوزارة أنها قدمت إلى السلطات الأوكرانية مطالب في إطار الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب من أجل الاعتقال الفوري وتسليم جميع الأشخاص المتورطين في الهجمات الإرهابية. ومن بين هذه المطالب اعتقال رئيس جهاز أمن الدولة فاسيلي ماليوك، الذي اعترف في 25 مارس/آذار بتنظيم تفجير أوكرانيا لجسر القرم في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وكشف تفاصيل تنظيم هجمات إرهابية أخرى في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240401/موسكو-أوكرانيا-تلعب-دور-ساحة-المعركة-وأداة-للكفاح-المسلح-ضد-روسيا-بالنسبة-للناتو-1087569031.html
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روسيا

روسيا تعتزم اللجوء إلى المحاكم الدولية فيما يتعلق بمطالبها تجاه كييف

09:21 GMT 01.04.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© ALEXANDER NEMENOV
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن روسيا تعتزم اللجوء إلى المحاكم الدولية ويتم إعداد وثائق ذات الصلة بعد إرسال مذكرة حول مكافحة الإرهاب إلى كييف.
وقالت زاخاروفا على القناة الأولى: "روسيا تعتزم اللجوء إلى المحاكم الدولية. ويجري الآن إعداد الوثائق ذات الصلة، وبلدنا يمر بالإجراءات الإلزامية المناسبة".
كما أكدت زاخاروفا أن نظام كييف اتبع عمدا طريق الإرهاب والتطرف، وأن السلطات الأوكرانية لم تدرك فداحة مثل هذه الأعمال.
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
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06:08 GMT
وأشارت زاخاروفا إلى أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كان قرار دعم الأعمال الإرهابية قد تم اتخاذه تحت تأثير دول أجنبية أو من قبل سلطات كييف بشكل مستقل.
واختتمت كلامها قائلة: "لقد كان لديهم الوقت لتسوية الأمر وفهم ضخامة خطواتهم، واتخذوا طريقًا مختلفًا".
وفي وقت سابق، أبلغت وزارة الخارجية الروسية وكالة "سبوتنيك" أن الجانب الروسي سلم مؤخرا مذكرة بشأن مكافحة الإرهاب إلى أوكرانيا عبر قناة قائمة عبر مينسك.
وفي وقت سابق، ذكرت الوزارة أنها قدمت إلى السلطات الأوكرانية مطالب في إطار الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب من أجل الاعتقال الفوري وتسليم جميع الأشخاص المتورطين في الهجمات الإرهابية. ومن بين هذه المطالب اعتقال رئيس جهاز أمن الدولة فاسيلي ماليوك، الذي اعترف في 25 مارس/آذار بتنظيم تفجير أوكرانيا لجسر القرم في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وكشف تفاصيل تنظيم هجمات إرهابية أخرى في روسيا.
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