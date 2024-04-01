سكرتير مجلس الأمن الروسي: الناتو والولايات المتحدة يخططان لبقاء أوكرانيا منطقة مناهضة لروسيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
145 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
On air
07:04 GMT
2 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
08:04 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:14 GMT
14 د
On air
12:05 GMT
24 د
On air
12:35 GMT
23 د
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13:05 GMT
24 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات جديدة بالقاهرة حول غزة
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
25 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
17:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:45 GMT
2 د
On air
05:47 GMT
2 د
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4 د
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3 د
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05:54 GMT
4 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
13:09 GMT
4 د
On air
13:31 GMT
2 د
بلا قيود
خبير: نظام كييف لن يسلم الإرهابيين لموسكو لهذه الأسباب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
15:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
15:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:37 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
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صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240401/سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-الناتو-والولايات-المتحدة-يخططان-لبقاء-أوكرانيا-منطقة-مناهضة-لروسيا-1087599926.html
سكرتير مجلس الأمن الروسي: الناتو والولايات المتحدة يخططان لبقاء أوكرانيا منطقة مناهضة لروسيا
سكرتير مجلس الأمن الروسي: الناتو والولايات المتحدة يخططان لبقاء أوكرانيا منطقة مناهضة لروسيا
سبوتنيك عربي
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) يعتزمان إبقاء أوكرانيا أو على الأقل جزء منها منطقة مناهضة لروسيا... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T22:04+0000
2024-04-01T22:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلس الأمن القومي الروسي
سلاح روسيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال باتروشيف في مقابلة مع موقع "أرغومينتي إي فاكتي" الإلكتروني: "خطط الولايات المتحدة وحلف الناتو تتضمن إبقاء أوكرانيا أو على الأقل جزء منها، منطقة مناهضة لروسيا تخضع لسيطرتهما الكاملة".وأضاف أن تلك الخطط "تركز على خدمة مصالح كتلة شمال الأطلسي. وفي هذا الصدد فإن مهام نزع السلاح من أوكرانيا لا تزال ذات صلة"، مشيرًا إلى حلف الناتو يعزز بشكل منهجي إمكاناته العسكرية على طول حدود روسيا من بحر بارنتس إلى البحر الأسود.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240401/موسكو-أوكرانيا-تلعب-دور-ساحة-المعركة-وأداة-للكفاح-المسلح-ضد-روسيا-بالنسبة-للناتو-1087569031.html
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مجلس الأمن القومي الروسي, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
مجلس الأمن القومي الروسي, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

سكرتير مجلس الأمن الروسي: الناتو والولايات المتحدة يخططان لبقاء أوكرانيا منطقة مناهضة لروسيا

22:04 GMT 01.04.2024
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© Sputnik . Alexey Nikolsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) يعتزمان إبقاء أوكرانيا أو على الأقل جزء منها منطقة مناهضة لروسيا تحت سيطرتهما الكاملة.
موسكو - سبوتنيك. وقال باتروشيف في مقابلة مع موقع "أرغومينتي إي فاكتي" الإلكتروني: "خطط الولايات المتحدة وحلف الناتو تتضمن إبقاء أوكرانيا أو على الأقل جزء منها، منطقة مناهضة لروسيا تخضع لسيطرتهما الكاملة".
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: أوكرانيا تلعب دور ساحة المعركة وأداة للكفاح المسلح ضد روسيا بالنسبة للناتو
06:08 GMT
وأضاف أن تلك الخطط "تركز على خدمة مصالح كتلة شمال الأطلسي. وفي هذا الصدد فإن مهام نزع السلاح من أوكرانيا لا تزال ذات صلة"، مشيرًا إلى حلف الناتو يعزز بشكل منهجي إمكاناته العسكرية على طول حدود روسيا من بحر بارنتس إلى البحر الأسود.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن رصد "هدف جوي مشبوه" وسقوطه فوق إيلات22:34 GMT
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