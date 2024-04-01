https://sputnikarabic.ae/20240401/سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-الناتو-والولايات-المتحدة-يخططان-لبقاء-أوكرانيا-منطقة-مناهضة-لروسيا-1087599926.html
سكرتير مجلس الأمن الروسي: الناتو والولايات المتحدة يخططان لبقاء أوكرانيا منطقة مناهضة لروسيا
سكرتير مجلس الأمن الروسي: الناتو والولايات المتحدة يخططان لبقاء أوكرانيا منطقة مناهضة لروسيا
سبوتنيك عربي
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) يعتزمان إبقاء أوكرانيا أو على الأقل جزء منها منطقة مناهضة لروسيا... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T22:04+0000
2024-04-01T22:04+0000
2024-04-01T22:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال باتروشيف في مقابلة مع موقع "أرغومينتي إي فاكتي" الإلكتروني: "خطط الولايات المتحدة وحلف الناتو تتضمن إبقاء أوكرانيا أو على الأقل جزء منها، منطقة مناهضة لروسيا تخضع لسيطرتهما الكاملة".وأضاف أن تلك الخطط "تركز على خدمة مصالح كتلة شمال الأطلسي. وفي هذا الصدد فإن مهام نزع السلاح من أوكرانيا لا تزال ذات صلة"، مشيرًا إلى حلف الناتو يعزز بشكل منهجي إمكاناته العسكرية على طول حدود روسيا من بحر بارنتس إلى البحر الأسود.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240401/موسكو-أوكرانيا-تلعب-دور-ساحة-المعركة-وأداة-للكفاح-المسلح-ضد-روسيا-بالنسبة-للناتو-1087569031.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجلس الأمن القومي الروسي, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
مجلس الأمن القومي الروسي, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
سكرتير مجلس الأمن الروسي: الناتو والولايات المتحدة يخططان لبقاء أوكرانيا منطقة مناهضة لروسيا
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) يعتزمان إبقاء أوكرانيا أو على الأقل جزء منها منطقة مناهضة لروسيا تحت سيطرتهما الكاملة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال باتروشيف في مقابلة مع موقع "أرغومينتي إي فاكتي" الإلكتروني: "خطط الولايات المتحدة وحلف الناتو تتضمن إبقاء أوكرانيا أو على الأقل جزء منها، منطقة مناهضة لروسيا تخضع لسيطرتهما الكاملة".
وأضاف أن تلك الخطط "تركز على خدمة مصالح كتلة شمال الأطلسي. وفي هذا الصدد فإن مهام نزع السلاح من أوكرانيا لا تزال ذات صلة"، مشيرًا إلى حلف الناتو يعزز بشكل منهجي إمكاناته العسكرية على طول حدود روسيا من بحر بارنتس إلى البحر الأسود.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.