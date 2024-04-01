https://sputnikarabic.ae/20240401/سو---34-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-عسكري-أوكراني-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-فيديو-1087594045.html

"سو - 34" الروسية تدمر مركز قيادة عسكري أوكراني في اتجاه جنوب دونيتسك... فيديو

"سو - 34" الروسية تدمر مركز قيادة عسكري أوكراني في اتجاه جنوب دونيتسك... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات توثق قيام طاقم مقاتلات "سو-34" الروسية، بشن ضربات مباشرة على مركز قيادة عسكري أوكراني وقوة بشرية عسكرية... 01.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-01T16:43+0000

2024-04-01T16:43+0000

2024-04-01T16:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وتبين المشاهد لحظة إلقاء المقاتلات الروسية قنابل "فاب – 500" على مركز قيادة عسكري أوكراني في اتجاه جنوب دونيتسك، وتحقيق إصابات مباشرة فيه.الجدير بالذكر أن قنبلة "فاب - 500"هي قنبلة جوية سوفيتية وزنها 500 كغ برأس حربي شديد الانفجار، وهي غير موجهة ومتوافقة مع عمل معظم الطائرات السوفيتية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قوات من مجموعة "الشرق" الروسية، هزموا القوات المسلحة الأوكرانية، في 3 مناطق على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر نظام كييف أكثر من 120 جندياً وثلاث دبابات.وقالت الوزارة في بيان: "في جبهة جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "الشرق" الروسية، بتحسين الموقع التكتيكي وألحقت أضرارًا، بالنيران، بأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 72 الأوكراني، ولواءي الدفاع الأرضي 102 و108 في مناطق كومسومولسكوي ومالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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روسيا, رصد عسكري