https://sputnikarabic.ae/20240401/صحيفة-غربية-تكشف-عن-تهديدين-خطيرين-يواجهان-دول-أوروبا-1087585148.html
صحيفة غربية تكشف عن تهديدين خطيرين يواجهان دول أوروبا
صحيفة غربية تكشف عن تهديدين خطيرين يواجهان دول أوروبا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة غربية، أن أحد التهديدات التي تواجه أوروبا هو اعتمادها الكبير على الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من دونها لا تستطيع الدفاع عن نفسها، وبالتالي من... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T13:38+0000
2024-04-01T13:38+0000
2024-04-01T13:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_05b8d37121e015a696dc5b21f0a7ab2b.jpg
وكتبت صحيفة "فانغارديا" الإسبانية، أن "القادة الأوروبيين يدركون وجود تهديدين لا يمكنهم السيطرة عليهما، أول ما يفكرون فيه هو التهديد المزعوم من روسيا، والثاني هو اعتمادهم الهائل على الولايات المتحدة الأمريكية".وجاء في المنشور: "إنهم (الدول الأوروبية) لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم بعد، ومن غير الواضح ما إذا كانوا سيحققون ذلك على الإطلاق".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240401/الخبراء-الروس-يتمكنون-من-معرفة-سلاسل-الخدمات-اللوجستية-ومستودعات-تجميع-مسيرة-بابا-ياغا-الأوكرانية-1087579498.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
صحيفة غربية تكشف عن تهديدين خطيرين يواجهان دول أوروبا
ذكرت صحيفة غربية، أن أحد التهديدات التي تواجه أوروبا هو اعتمادها الكبير على الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من دونها لا تستطيع الدفاع عن نفسها، وبالتالي من غير الواضح ما إذا كانت ستتمكن من تحقيق ذلك على الإطلاق.
وكتبت صحيفة "فانغارديا" الإسبانية، أن "القادة الأوروبيين يدركون وجود تهديدين لا يمكنهم السيطرة عليهما، أول ما يفكرون فيه هو التهديد المزعوم من روسيا، والثاني هو اعتمادهم الهائل على الولايات المتحدة الأمريكية".
وجاء في المنشور: "إنهم (الدول الأوروبية) لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم بعد، ومن غير الواضح ما إذا كانوا سيحققون ذلك على الإطلاق".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.