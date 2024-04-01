صور لقيام مختصين روس بترميم وإصلاح مدرعة "ماردر"

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السائق الميكانيكي لمركبة "ماردر" الألمانية التي تم الاستيلاء عليها في بلدة سيفيرنو بالقرب من أفدييفكا في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا ويتم العمل على ترميمها من قبل أفراد عسكريين في المنطقة العسكرية المركزية.