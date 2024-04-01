https://sputnikarabic.ae/20240401/طوفان-الأحرار-في-دمشق-توثيق-ثلاثي-الأبعاد-لتاريخ-القضية-الفلسطينية-منذ-1948صور-وفيديو-1087584157.html

"طوفان الأحرار" في دمشق... توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948...صور وفيديو

"طوفان الأحرار" في دمشق... توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948...صور وفيديو

سبوتنيك عربي

‏افتتحت فصائل المقاومة الفلسطينية العاملة في سوريا، معرض "طوفان الأحرار" ضمن سلسلة احتفالات بيوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. 01.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-01T13:27+0000

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ويتضمن المعرض الذي أقيم في مخيم اليرموك في العاصمة دمشق، صورا ومجسمات بطريقة ثلاثية الأبعاد (3D) توثق المراحل التي مرت بها معركة "طوفان الأقصى" والحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.وتقدم لوحات المعرض معلوماتها بطريقة تفاعلية حول القضية الفلسطينية منذ نكبة عام 1948 وحتى معركة "طوفان الأقصى".كما يتناول المعرض العمليات التي نفذتها المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق واليمن، عبر لوحات ومجسمات تظهر تفاصيلها بوضوح ما أضفى الكثير من الواقعية عليها.‏ويعتبر معرض "طوفان الأحرار" الأول من نوعه لناحية استخدام الفراغ لتجسيد الصورة بأبعاد ثلاثية وتفاعلية، بحيث يشعر المتلقي بأنه جزء من الحدث ويعيش جميع تفاصيله.وقال خالد خالد، مسؤول الساحة السورية في حركة الجهاد الإسلامي، في حديث لـ "سبوتنيك":وأكد خالد أن "المعرض يعتبر جزء من مشروع توثيق الذاكرة الفلسطينية ونقلها إلى الأجيال القادمة".‏من جهته، قال الفنان التشكيلي الفلسطيني، محمود خليلي، إن "المعرض أنجز بأيد فنية ماهرة استطاعت نقل التفاصيل التي عكست الأحداث بتقنية الواقع المعزز"، مشيرًا إلى "أهمية دور النخب الثقافية والفنية اليوم في ظل الأحداث التي تشهدها القضية الفلسطينية وخاصة ما يدور في قطاع غزة لناحية توثيق كل ما يجري من جرائم وتنكيل بالمدنيين إضافة إلى الصمود الأسطوري الذي حققته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".و‏يأتي المعرض ضمن الفعاليات التي تنظمها الفصائل الفلسطينية في دمشق في إطار يوم القدس العالمي الذي تحييه عدد من الدول العربية والإسلامية حول العالم في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، للتاكيد على قدسية مدينة القدس ورمزيتها الدينية وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، ليستطيع الصمود في وجه محاولات تهويد المدينة وطرد سكانها الأصليين من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.

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