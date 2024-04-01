"طوفان الأحرار" في دمشق... توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948...صور وفيديو

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23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
145 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
On air
07:04 GMT
2 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
08:04 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:14 GMT
14 د
On air
12:05 GMT
24 د
On air
12:35 GMT
23 د
On air
13:05 GMT
24 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات جديدة بالقاهرة حول غزة
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
25 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
17:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:45 GMT
2 د
On air
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2 د
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4 د
On air
05:52 GMT
3 د
On air
05:54 GMT
4 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
On air
13:09 GMT
4 د
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13:31 GMT
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بلا قيود
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14:03 GMT
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"طوفان الأحرار" في دمشق... توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948...صور وفيديو
"طوفان الأحرار" في دمشق... توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948...صور وفيديو
سبوتنيك عربي
‏افتتحت فصائل المقاومة الفلسطينية العاملة في سوريا، معرض "طوفان الأحرار" ضمن سلسلة احتفالات بيوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T13:27+0000
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ويتضمن المعرض الذي أقيم في مخيم اليرموك في العاصمة دمشق، صورا ومجسمات بطريقة ثلاثية الأبعاد (3D) توثق المراحل التي مرت بها معركة "طوفان الأقصى" والحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.وتقدم لوحات المعرض معلوماتها بطريقة تفاعلية حول القضية الفلسطينية منذ نكبة عام 1948 وحتى معركة "طوفان الأقصى".كما يتناول المعرض العمليات التي نفذتها المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق واليمن، عبر لوحات ومجسمات تظهر تفاصيلها بوضوح ما أضفى الكثير من الواقعية عليها.‏ويعتبر معرض "طوفان الأحرار" الأول من نوعه لناحية استخدام الفراغ لتجسيد الصورة بأبعاد ثلاثية وتفاعلية، بحيث يشعر المتلقي بأنه جزء من الحدث ويعيش جميع تفاصيله.وقال خالد خالد، مسؤول الساحة السورية في حركة الجهاد الإسلامي، في حديث لـ "سبوتنيك":وأكد خالد أن "المعرض يعتبر جزء من مشروع توثيق الذاكرة الفلسطينية ونقلها إلى الأجيال القادمة".‏من جهته، قال الفنان التشكيلي الفلسطيني، محمود خليلي، إن "المعرض أنجز بأيد فنية ماهرة استطاعت نقل التفاصيل التي عكست الأحداث بتقنية الواقع المعزز"، مشيرًا إلى "أهمية دور النخب الثقافية والفنية اليوم في ظل الأحداث التي تشهدها القضية الفلسطينية وخاصة ما يدور في قطاع غزة لناحية توثيق كل ما يجري من جرائم وتنكيل بالمدنيين إضافة إلى الصمود الأسطوري الذي حققته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".و‏يأتي المعرض ضمن الفعاليات التي تنظمها الفصائل الفلسطينية في دمشق في إطار يوم القدس العالمي الذي تحييه عدد من الدول العربية والإسلامية حول العالم في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، للتاكيد على قدسية مدينة القدس ورمزيتها الدينية وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، ليستطيع الصمود في وجه محاولات تهويد المدينة وطرد سكانها الأصليين من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

"طوفان الأحرار" في دمشق... توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948...صور وفيديو

13:27 GMT 01.04.2024 (تم التحديث: 13:33 GMT 01.04.2024)
© Sputnik . Wasel Hmeida(طوفان الأحرار) في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948
(طوفان الأحرار) في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© Sputnik . Wasel Hmeida
تابعنا عبر
حصري
‏افتتحت فصائل المقاومة الفلسطينية العاملة في سوريا، معرض "طوفان الأحرار" ضمن سلسلة احتفالات بيوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.
ويتضمن المعرض الذي أقيم في مخيم اليرموك في العاصمة دمشق، صورا ومجسمات بطريقة ثلاثية الأبعاد (3D) توثق المراحل التي مرت بها معركة "طوفان الأقصى" والحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.
© Sputnik . Wasel Hmeida(طوفان الأحرار) في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948
(طوفان الأحرار) في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
(طوفان الأحرار) في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948
© Sputnik . Wasel Hmeida
وتقدم لوحات المعرض معلوماتها بطريقة تفاعلية حول القضية الفلسطينية منذ نكبة عام 1948 وحتى معركة "طوفان الأقصى".
كما يتناول المعرض العمليات التي نفذتها المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق واليمن، عبر لوحات ومجسمات تظهر تفاصيلها بوضوح ما أضفى الكثير من الواقعية عليها.
‏ويعتبر معرض "طوفان الأحرار" الأول من نوعه لناحية استخدام الفراغ لتجسيد الصورة بأبعاد ثلاثية وتفاعلية، بحيث يشعر المتلقي بأنه جزء من الحدث ويعيش جميع تفاصيله.
© Sputnik . Wasel Hmeida(طوفان الأحرار) في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948
(طوفان الأحرار) في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
(طوفان الأحرار) في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948
© Sputnik . Wasel Hmeida
وقال خالد خالد، مسؤول الساحة السورية في حركة الجهاد الإسلامي، في حديث لـ "سبوتنيك":
إن "الشعب الفلسطيني اليوم يناضل بمختلف الأدوات، وهذا المعرض يعتبر أداة من أدوات التوثيق لجرائم الاحتلال وصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في وجه هذا المحتل".
وأكد خالد أن "المعرض يعتبر جزء من مشروع توثيق الذاكرة الفلسطينية ونقلها إلى الأجيال القادمة".
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

&quot;طوفان الأحرار&quot; في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي
1/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

&quot;طوفان الأحرار&quot; في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي
2/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

&quot;طوفان الأحرار&quot; في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي
3/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

&quot;طوفان الأحرار&quot; في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي
4/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

&quot;طوفان الأحرار&quot; في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي
5/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

&quot;طوفان الأحرار&quot; في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي
6/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

&quot;طوفان الأحرار&quot; في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي
7/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

&quot;طوفان الأحرار&quot; في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي
8/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

&quot;طوفان الأحرار&quot; في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي
9/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

&quot;طوفان الأحرار&quot; في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي
10/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

&quot;طوفان الأحرار&quot; في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي
11/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

&quot;طوفان الأحرار&quot; في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي
12/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

&quot;طوفان الأحرار&quot; في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي
13/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

&quot;طوفان الأحرار&quot; في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي
14/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

&quot;طوفان الأحرار&quot; في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي
15/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

&quot;طوفان الأحرار&quot; في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي
16/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

&quot;طوفان الأحرار&quot; في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي
17/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

&quot;طوفان الأحرار&quot; في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي
18/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

&quot;طوفان الأحرار&quot; في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي
19/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

&quot;طوفان الأحرار&quot; في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948 - سبوتنيك عربي
20/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

1/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

2/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

3/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

4/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

5/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

6/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

7/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

8/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

9/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

10/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

11/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

12/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

13/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

14/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

15/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

16/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

17/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

18/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

19/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

20/20
© Sputnik . Wasel Hmeida

"طوفان الأحرار" في دمشق.. توثيق ثلاثي الأبعاد لتاريخ القضية الفلسطينية منذ 1948

‏من جهته، قال الفنان التشكيلي الفلسطيني، محمود خليلي، إن "المعرض أنجز بأيد فنية ماهرة استطاعت نقل التفاصيل التي عكست الأحداث بتقنية الواقع المعزز"، مشيرًا إلى "أهمية دور النخب الثقافية والفنية اليوم في ظل الأحداث التي تشهدها القضية الفلسطينية وخاصة ما يدور في قطاع غزة لناحية توثيق كل ما يجري من جرائم وتنكيل بالمدنيين إضافة إلى الصمود الأسطوري الذي حققته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".
و‏يأتي المعرض ضمن الفعاليات التي تنظمها الفصائل الفلسطينية في دمشق في إطار يوم القدس العالمي الذي تحييه عدد من الدول العربية والإسلامية حول العالم في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، للتاكيد على قدسية مدينة القدس ورمزيتها الدينية وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، ليستطيع الصمود في وجه محاولات تهويد المدينة وطرد سكانها الأصليين من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.
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