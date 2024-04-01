https://sputnikarabic.ae/20240401/عسكري-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-بشأن-الوضع-في-أوكرانيا-1087572616.html
عسكري أمريكي يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع في أوكرانيا
عسكري أمريكي يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد العقيد المتقاعد في القوات الجوية الأمريكية، سيدريك لايتون، أن تقدم الجيش الروسي يضع ضغوطا خطيرة على القوات المسلحة الأوكرانية وقد يجبرها على التراجع أكثر... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T10:41+0000
2024-04-01T10:41+0000
2024-04-01T10:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات العقيد المتقاعد لايتون خلال مقابلة مع وكالة "سي إن إن" الأمريكية، قال فيها إنه "أمام الروس فرصة للاستفادة من التقدم الذي أحرزوه في الأسابيع الأخيرة، وسيكون ذلك حاسما بشكل خاص في منطقة أفدييفكا، ويمكن أن يحدث ذلك أيضا في مقاطعة خاركوف". وخلص الرجل العسكري إلى أنه "من المحتمل أن نشهد تغييرات على الخريطة الإقليمية لأوكرانيا من حيث مكان وجود القوات ومكان وجود الدفاع الأوكراني وأين سيتحرك خط المواجهة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240401/ملياردير-أمريكي-يقر-بأن-أوكرانيا-تلقت-أكبر-هزيمة-كدولة-في-التاريخ-المعاصر-1087568855.html
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العالم
عسكري أمريكي يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع في أوكرانيا
10:41 GMT 01.04.2024 (تم التحديث: 10:42 GMT 01.04.2024)
أكد العقيد المتقاعد في القوات الجوية الأمريكية، سيدريك لايتون، أن تقدم الجيش الروسي يضع ضغوطا خطيرة على القوات المسلحة الأوكرانية وقد يجبرها على التراجع أكثر وتشكيل خط جبهة جديد.
وجاءت تصريحات العقيد المتقاعد لايتون خلال مقابلة مع وكالة "سي إن إن" الأمريكية، قال فيها إنه "أمام الروس فرصة للاستفادة من التقدم الذي أحرزوه في الأسابيع الأخيرة، وسيكون ذلك حاسما بشكل خاص في منطقة أفدييفكا، ويمكن أن يحدث ذلك أيضا في مقاطعة خاركوف".
وشدد لايتون على أنه في هذه الأماكن يتم خلق وضع صعب للقوات المسلحة الأوكرانية، مضيفًا بالقول إنه في مثل هذه الظروف سيضطر الجيش الأوكراني إلى التراجع.
وخلص الرجل العسكري إلى أنه "من المحتمل أن نشهد تغييرات على الخريطة الإقليمية لأوكرانيا من حيث مكان وجود القوات ومكان وجود الدفاع الأوكراني وأين سيتحرك خط المواجهة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.