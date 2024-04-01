https://sputnikarabic.ae/20240401/كوريا-الشمالية-تخطط-لإطلاق-عدة-أقمار-صناعية-للاستطلاع-في-عام-2024-1087570971.html
كوريا الشمالية تخطط لإطلاق عدة أقمار صناعية للاستطلاع في عام 2024
كوريا الشمالية تخطط لإطلاق عدة أقمار صناعية للاستطلاع في عام 2024
سبوتنيك عربي
صرح نائب مدير إدارة الفضاء الحكومية بارك كيونج سو أن كوريا الشمالية ستواصل تطوير تكنولوجيا الفضاء وتخطط لإطلاق العديد من الأقمار الصناعية للاستطلاع هذا العام. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T08:46+0000
2024-04-01T08:46+0000
2024-04-01T08:46+0000
العالم
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وقال كيونج سو في مقابلة مع وكالة الأنباء المركزية الكورية إن تطوير صناعة الفضاء مهم للبلاد من وجهة نظر إنشاء دولة قوية.وأضاف بارك كيونج سو أن المهندسين والعلماء الكوريين الشماليين تمكنوا من إحراز تقدم في المشاريع البحثية الكبرى.وأطلقت البلاد أول قمر صناعي للاستطلاع، "موليغن-1"، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. بعد ذلك، وفقًا للوكالة، تمكن القمر الصناعي، في إطار العملية التجريبية، من التقاط صور للبيت الأبيض والبنتاغون، بالإضافة إلى المنشآت العسكرية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وإيران.وتخطط كوريا الشمالية هذا العام لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية أخرى للاستطلاع.
https://sputnikarabic.ae/20240308/زعيم-كوريا-الشمالية-يشارك-في-عمليات-إطلاق-المدفعية-البعيدة-المدى-1086785988.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
كوريا الشمالية تخطط لإطلاق عدة أقمار صناعية للاستطلاع في عام 2024
صرح نائب مدير إدارة الفضاء الحكومية بارك كيونج سو أن كوريا الشمالية ستواصل تطوير تكنولوجيا الفضاء وتخطط لإطلاق العديد من الأقمار الصناعية للاستطلاع هذا العام.
وقال كيونج سو في مقابلة مع وكالة الأنباء المركزية الكورية إن تطوير صناعة الفضاء مهم للبلاد من وجهة نظر إنشاء دولة قوية.
وأضاف بارك كيونج سو أن المهندسين والعلماء الكوريين الشماليين تمكنوا من إحراز تقدم في المشاريع البحثية الكبرى.
وأطلقت البلاد أول قمر صناعي للاستطلاع، "موليغن-1"، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. بعد ذلك، وفقًا للوكالة، تمكن القمر الصناعي، في إطار العملية التجريبية، من التقاط صور للبيت الأبيض والبنتاغون، بالإضافة إلى المنشآت العسكرية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وإيران.
وتخطط كوريا الشمالية هذا العام لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية أخرى للاستطلاع.