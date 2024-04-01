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عرب بوينت بودكاست
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لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
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شؤون عسكرية
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
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البرنامج المسائي
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
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18:00 GMT
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https://sputnikarabic.ae/20240401/كوريا-الشمالية-تخطط-لإطلاق-عدة-أقمار-صناعية-للاستطلاع-في-عام-2024-1087570971.html
كوريا الشمالية تخطط لإطلاق عدة أقمار صناعية للاستطلاع في عام 2024
كوريا الشمالية تخطط لإطلاق عدة أقمار صناعية للاستطلاع في عام 2024
سبوتنيك عربي
صرح نائب مدير إدارة الفضاء الحكومية بارك كيونج سو أن كوريا الشمالية ستواصل تطوير تكنولوجيا الفضاء وتخطط لإطلاق العديد من الأقمار الصناعية للاستطلاع هذا العام. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T08:46+0000
2024-04-01T08:46+0000
العالم
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وقال كيونج سو في مقابلة مع وكالة الأنباء المركزية الكورية إن تطوير صناعة الفضاء مهم للبلاد من وجهة نظر إنشاء دولة قوية.وأضاف بارك كيونج سو أن المهندسين والعلماء الكوريين الشماليين تمكنوا من إحراز تقدم في المشاريع البحثية الكبرى.وأطلقت البلاد أول قمر صناعي للاستطلاع، "موليغن-1"، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. بعد ذلك، وفقًا للوكالة، تمكن القمر الصناعي، في إطار العملية التجريبية، من التقاط صور للبيت الأبيض والبنتاغون، بالإضافة إلى المنشآت العسكرية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وإيران.وتخطط كوريا الشمالية هذا العام لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية أخرى للاستطلاع.
https://sputnikarabic.ae/20240308/زعيم-كوريا-الشمالية-يشارك-في-عمليات-إطلاق-المدفعية-البعيدة-المدى-1086785988.html
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كوريا الشمالية تخطط لإطلاق عدة أقمار صناعية للاستطلاع في عام 2024

08:46 GMT 01.04.2024
© Depositphotos.com / Cookelmaقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© Depositphotos.com / Cookelma
تابعنا عبر
صرح نائب مدير إدارة الفضاء الحكومية بارك كيونج سو أن كوريا الشمالية ستواصل تطوير تكنولوجيا الفضاء وتخطط لإطلاق العديد من الأقمار الصناعية للاستطلاع هذا العام.
وقال كيونج سو في مقابلة مع وكالة الأنباء المركزية الكورية إن تطوير صناعة الفضاء مهم للبلاد من وجهة نظر إنشاء دولة قوية.
وأضاف بارك كيونج سو أن المهندسين والعلماء الكوريين الشماليين تمكنوا من إحراز تقدم في المشاريع البحثية الكبرى.
الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون اونغ، - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
زعيم كوريا الشمالية يشارك في عمليات إطلاق المدفعية البعيدة المدى
8 مارس, 06:33 GMT
وأطلقت البلاد أول قمر صناعي للاستطلاع، "موليغن-1"، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. بعد ذلك، وفقًا للوكالة، تمكن القمر الصناعي، في إطار العملية التجريبية، من التقاط صور للبيت الأبيض والبنتاغون، بالإضافة إلى المنشآت العسكرية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وإيران.
وتخطط كوريا الشمالية هذا العام لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية أخرى للاستطلاع.
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