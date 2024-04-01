https://sputnikarabic.ae/20240401/مؤسسة-الطاقة-الذرية-الليبية-تعلن-السيطرة-على-حريق-بمركز-البحوث-النووي-في-تاجوراء-1087568472.html
مؤسسة الطاقة الذرية الليبية تعلن السيطرة على حريق بمركز البحوث النووي في تاجوراء
مؤسسة الطاقة الذرية الليبية تعلن السيطرة على حريق بمركز البحوث النووي في تاجوراء
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة الطاقة الذرية الليبية، اليوم الاثنين، أن حريقًا قد اندلع مساء أمس في أحد مباني مركز البحوث النووي بمنطقة تاجوراء الساحلية شرقي العاصمة طرابلس. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T04:04+0000
2024-04-01T04:04+0000
2024-04-01T04:04+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وقالت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، "نطمئن الجميع بأن الحريق الذي نشب مساء اليوم (الأحد) في إحدى الحضائر القديمة (هنجر) بمركز البحوث النووية قد تمت السيطرة عليه نهائيا، وهو بعيدا عن أي مبنى من المباني الحيوية بالمركز".وكانت وسائل إعلام ليبية قد أفادت مساء الأحد، بـ"اندلاع حريق داخل مركز بحوث الطاقة النووية في منطقة غوط الرمان تاجوراء، وأن وفرق السلامة الوطنية تتوجه للمكان"، موضحةً أن "أهالي مدينة تاجوراء يطلقون نداء استغاثة للتوجه بشكل عاجل لإخماد الحريق داخل مقر الطاقة".ويعتبر مركز البحوث النووية مركزًا هامًا للعلوم والتكنولوجيا في ليبيا، حيث بدأ مشروع تأسيسه عام 1976 وتم افتتاحه رسميًا عام 1982.والمركز متعدد التخصصات ومن أقدم وأكبر المراكز البحثية في ليبيا، وهو يشمل عشرات من المباني والمنشآت ويشغل مساحة تناهز 300 هكتار.
https://sputnikarabic.ae/20240331/عضو-المجلس-الرئاسي-الليبي-يثمن-حرص-روسيا-على-دعم-المسار-السلمي-في-ليبيا-1087554471.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
مؤسسة الطاقة الذرية الليبية تعلن السيطرة على حريق بمركز البحوث النووي في تاجوراء
أعلنت مؤسسة الطاقة الذرية الليبية، اليوم الاثنين، أن حريقًا قد اندلع مساء أمس في أحد مباني مركز البحوث النووي بمنطقة تاجوراء الساحلية شرقي العاصمة طرابلس.
بنغازي - سبوتنيك. وقالت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، "نطمئن الجميع بأن الحريق الذي نشب مساء اليوم (الأحد) في إحدى الحضائر القديمة (هنجر) بمركز البحوث النووية قد تمت السيطرة عليه نهائيا، وهو بعيدا عن أي مبنى من المباني الحيوية بالمركز
".
وكانت وسائل إعلام ليبية قد أفادت مساء الأحد، بـ"اندلاع حريق داخل مركز بحوث الطاقة النووية في منطقة غوط الرمان تاجوراء، وأن وفرق السلامة الوطنية تتوجه للمكان"، موضحةً أن "أهالي مدينة تاجوراء يطلقون نداء استغاثة للتوجه بشكل عاجل لإخماد الحريق داخل مقر الطاقة".
ويعتبر مركز البحوث النووية مركزًا هامًا للعلوم والتكنولوجيا في ليبيا، حيث بدأ مشروع تأسيسه عام 1976 وتم افتتاحه رسميًا عام 1982.
والمركز متعدد التخصصات ومن أقدم وأكبر المراكز البحثية في ليبيا، وهو يشمل عشرات من المباني والمنشآت ويشغل مساحة تناهز 300 هكتار.