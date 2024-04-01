https://sputnikarabic.ae/20240401/مروحيات-روسية-تدمر-مدرعات-وقوات-أوكرانية-شمال-رابوتينو-1087570099.html
مروحيات روسية تدمر مدرعات وقوات أوكرانية شمال رابوتينو
مروحيات روسية تدمر مدرعات وقوات أوكرانية شمال رابوتينو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الجوية الروسية نجحت في القضاء على ثلاث مركبات مدرعة، وما لا يقل عن 35 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T07:52+0000
2024-04-01T07:52+0000
2024-04-01T07:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أن مروحيات تابعة للقوات الجوية الروسية من طراز "كا-52" و"مي-28" التابعة لقوات مجموعة "دنيبر" نفذت غارات جوية ضد أفراد العدو.ولفتت الوزارة إلى أن المروحيات الروسية المختلفة تعمل على علو منخفض ما يشكل خطرا على طياريها، لكن الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة مكّن الطيارين من إجراء هذا النوع من العمليات الدقيقة بهدف تحقيق إصابات مباشرة ومميتة للعدو.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240330/ضابط-أمريكي-يكشف-سبب-امتناع-واشنطن-عن-الاعتراف-بالهزيمة-في-أوكرانيا-1087532422.html
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روسيا, رصد عسكري
مروحيات روسية تدمر مدرعات وقوات أوكرانية شمال رابوتينو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الجوية الروسية نجحت في القضاء على ثلاث مركبات مدرعة، وما لا يقل عن 35 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية شمال بلدة روبوتينو الواقعة في مقاطعة زابوروجيه.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أن مروحيات تابعة للقوات الجوية الروسية من طراز "كا-52" و"مي-28" التابعة لقوات مجموعة "دنيبر" نفذت غارات جوية ضد أفراد العدو.
وأضافت الوزارة في بيانها أن الغارات الجوية الروسية استهدفت كل المواقع والأهداف المطلوبة وحققت إصابات مباشرة، وبعد ذلك عادت إلى قواعدها سالمة.
ولفتت الوزارة إلى أن المروحيات الروسية المختلفة تعمل على علو منخفض ما يشكل خطرا على طياريها، لكن الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة مكّن الطيارين من إجراء هذا النوع من العمليات الدقيقة بهدف تحقيق إصابات مباشرة ومميتة للعدو.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.