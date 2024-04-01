https://sputnikarabic.ae/20240401/ملياردير-أمريكي-يقر-بأن-أوكرانيا-تلقت-أكبر-هزيمة-كدولة-في-التاريخ-المعاصر-1087568855.html
ملياردير أمريكي يقر بأن أوكرانيا تلقت أكبر هزيمة كدولة في التاريخ المعاصر
ملياردير أمريكي يقر بأن أوكرانيا تلقت أكبر هزيمة كدولة في التاريخ المعاصر
سبوتنيك عربي
صرح الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس بأن الهجوم الأوكراني المضاد أصبح أحد أكبر الهزائم العسكرية بالنسبة لهكذا دولة في التاريخ الحديث. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T05:03+0000
2024-04-01T05:03+0000
2024-04-01T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس على صفحته الخاصة على منصة "إكس"، وذلك تعليقا على ما قاله إيلون ماسك حول احتمال خسارة أوكرانيا لجميع أراضي البحر الأسود، وقال فيه إن "الهجوم المضاد الأوكراني يعد واحداً من أكبر الهزائم في تاريخ الحرب الحديثة، حيث كانت الدبابات والجنود يركضون بتهور عبر حقول الألغام بينما كانت المدفعية الروسية تنهمر عليهم من مواقع شديدة التحصين". ووفقا له، فإن دعم واشنطن المتهور لكييف أدى إلى الوضع الحالي في أوكرانيا، مضيفا بالقول إن "هؤلاء الناس حمقى ولا ينبغي الثقة بهم".وتابع الملياردير: إنه يتوجب محاسبة القيادة الأمريكية على مثل هذه السياسة، فإن الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية ستواجه الدمار.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240330/سياسي-فرنسي-الغرب-يشعر-بالذعر-إزاء-هزيمته-في-أوكرانيا-1087538048.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ملياردير أمريكي يقر بأن أوكرانيا تلقت أكبر هزيمة كدولة في التاريخ المعاصر
صرح الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس بأن الهجوم الأوكراني المضاد أصبح أحد أكبر الهزائم العسكرية بالنسبة لهكذا دولة في التاريخ الحديث.
وجاءت تصريحات الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس على صفحته الخاصة على منصة "إكس"، وذلك تعليقا على ما قاله إيلون ماسك حول احتمال خسارة أوكرانيا لجميع أراضي البحر الأسود، وقال فيه إن "الهجوم المضاد الأوكراني يعد واحداً من أكبر الهزائم في تاريخ الحرب الحديثة، حيث كانت الدبابات والجنود يركضون بتهور عبر حقول الألغام بينما كانت المدفعية الروسية تنهمر عليهم من مواقع شديدة التحصين".
ووفقا له، فإن دعم واشنطن المتهور لكييف أدى إلى الوضع الحالي في أوكرانيا، مضيفا بالقول إن "هؤلاء الناس حمقى ولا ينبغي الثقة بهم".
وتابع الملياردير: إنه يتوجب محاسبة القيادة الأمريكية على مثل هذه السياسة، فإن الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية ستواجه الدمار.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.