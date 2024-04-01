https://sputnikarabic.ae/20240401/موسكو-أوكرانيا-تلعب-دور-ساحة-المعركة-وأداة-للكفاح-المسلح-ضد-روسيا-بالنسبة-للناتو-1087569031.html
موسكو: أوكرانيا تلعب دور ساحة المعركة وأداة للكفاح المسلح ضد روسيا بالنسبة للناتو
موسكو: أوكرانيا تلعب دور ساحة المعركة وأداة للكفاح المسلح ضد روسيا بالنسبة للناتو
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوفد الروسي المشارك في محادثات الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، أن أوكرانيا تلعب دور ساحة المعركة وأداة للكفاح المسلح ضد... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T06:08+0000
2024-04-01T06:08+0000
2024-04-01T06:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غافريلوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "اليوم، تواجه روسيا التكتل العسكري الصناعي المشترك بين الناتو وأوكرانيا، والذي تقوم فيه أوكرانيا بدور ساحة المعركة وأداة الكفاح المسلح ضد روسيا، وتؤدي البلدان الغربية مهام المقر الرئيسي، والجبهة الخلفية، ومورد الأسلحة، والاستخبارات، وتعليمات الاستهداف".وفي سياق متصل اعتبر غافريلوف أن سياسة الناتو العدوانية تجاه روسيا ستؤدي إلى تدهور كامل للوضع العسكري السياسي في أوروبا في المستقبل.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240401/ملياردير-أمريكي-يقر-بأن-أوكرانيا-تلقت-أكبر-هزيمة-كدولة-في-التاريخ-المعاصر-1087568855.html
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روسيا
موسكو: أوكرانيا تلعب دور ساحة المعركة وأداة للكفاح المسلح ضد روسيا بالنسبة للناتو
أعلن رئيس الوفد الروسي المشارك في محادثات الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، أن أوكرانيا تلعب دور ساحة المعركة وأداة للكفاح المسلح ضد روسيا بالنسبة للناتو، ويقوم الغرب بمهام الجبهة الخلفية.
وقال غافريلوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "اليوم، تواجه روسيا التكتل العسكري الصناعي المشترك بين الناتو وأوكرانيا، والذي تقوم فيه أوكرانيا بدور ساحة المعركة وأداة الكفاح المسلح ضد روسيا، وتؤدي البلدان الغربية مهام المقر الرئيسي، والجبهة الخلفية، ومورد الأسلحة، والاستخبارات، وتعليمات الاستهداف".
وفي سياق متصل اعتبر غافريلوف أن سياسة الناتو العدوانية تجاه روسيا ستؤدي إلى تدهور كامل للوضع العسكري السياسي في أوروبا في المستقبل.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.