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القوات الروسية تقصف موقعا للمرتزقة في خاركوف
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عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
10:03 GMT
26 د
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لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
10:31 GMT
30 د
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مرايا العلوم
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16:31 GMT
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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مرايا العلوم
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من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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28 د
صدى الحياة
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https://sputnikarabic.ae/20240401/نقطة-تحول-أول-تصريح-لأردوغان-بعد-خسارة-حزبه-في-الانتخابات-المحلية-1087573101.html
"نقطة تحول"... أول تصريح لأردوغان بعد خسارة حزبه في الانتخابات المحلية
"نقطة تحول"... أول تصريح لأردوغان بعد خسارة حزبه في الانتخابات المحلية
سبوتنيك عربي
اعترف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بهزيمة حزبه في الانتخابات المحلية التي أجريت في البلاد يوم الأحد. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T10:18+0000
2024-04-01T10:18+0000
العالم
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وأشار أردوغان إلى أن نتائج الانتخابات المحلية، التي جرت الأحد، كانت "نقطة تحوّل" بالنسبة لحزبه، لكنه تعهد "باحترام قرار الأمة".وقال، متحدثًا من مقر حزب العدالة والتنمية: "للأسف، لم نحقق النتائج التي أردناها".وأضاف الرئيس: "سنحترم بالطبع قرار الأمة، ولن نعاند ونتصرف ضد الإرادة الوطنية ونشكك في قوة الأمة".كما أشار، بحسب وكالة "الأناضول"، إلى أنه بغض النظر عن النتائج، فإن الفائزين في هذه الانتخابات سيكونون في المقام الأول الديمقراطية وإرادة الشعب التركي.وقال أردوغان: "الفائزون في الماراثون الانتخابي لم يكونوا في المقام الأول المرشحين، بل تركيا، جميع مواطني البلاد البالغ عددهم 85 مليون نسمة، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية"، مضيفًا أنه "لا يوجد شيء أعلى من إرادة الشعب". منذ وصوله إلى السلطة عام 2002، منيت القوة السياسية للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان - حزب العدالة والتنمية - بأكبر هزيمة لها في الانتخابات المحلية على يد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.وحقق أكرم إمام أوغلو، الذي فاز برئاسة بلدية إسطنبول أول مرة في عام 2019، فوزا ثانيا لحزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض.وأعلن إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، فوزه في انتخابات رئاسة البلدية في أكبر مدن تركيا، وأوضح أنه يتقدم بفارق تجاوز مليون صوت بعد إحصاء 96 في المئة من بطاقات الاقتراع.
https://sputnikarabic.ae/20240331/حزب-الشعب-الجمهوري-يتفوق-على-العدالة-والتنمية-الحاكم-في-الانتخابات-المحلية-التركية-1087567227.html
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العالم
العالم

"نقطة تحول"... أول تصريح لأردوغان بعد خسارة حزبه في الانتخابات المحلية

10:18 GMT 01.04.2024
© AP Photo / Denes Erdosالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Denes Erdos
تابعنا عبر
اعترف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بهزيمة حزبه في الانتخابات المحلية التي أجريت في البلاد يوم الأحد.
وأشار أردوغان إلى أن نتائج الانتخابات المحلية، التي جرت الأحد، كانت "نقطة تحوّل" بالنسبة لحزبه، لكنه تعهد "باحترام قرار الأمة".
وقال، متحدثًا من مقر حزب العدالة والتنمية: "للأسف، لم نحقق النتائج التي أردناها".
وأضاف الرئيس: "سنحترم بالطبع قرار الأمة، ولن نعاند ونتصرف ضد الإرادة الوطنية ونشكك في قوة الأمة".
أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض يحتفلون خارج مبنى البلدية، إسطنبول، 31 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
حزب "الشعب الجمهوري" يتفوق على "العدالة والتنمية" الحاكم في الانتخابات المحلية التركية
أمس, 22:08 GMT
كما أشار، بحسب وكالة "الأناضول"، إلى أنه بغض النظر عن النتائج، فإن الفائزين في هذه الانتخابات سيكونون في المقام الأول الديمقراطية وإرادة الشعب التركي.
وقال أردوغان: "الفائزون في الماراثون الانتخابي لم يكونوا في المقام الأول المرشحين، بل تركيا، جميع مواطني البلاد البالغ عددهم 85 مليون نسمة، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية"، مضيفًا أنه "لا يوجد شيء أعلى من إرادة الشعب".
منذ وصوله إلى السلطة عام 2002، منيت القوة السياسية للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان - حزب العدالة والتنمية - بأكبر هزيمة لها في الانتخابات المحلية على يد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.
وحقق أكرم إمام أوغلو، الذي فاز برئاسة بلدية إسطنبول أول مرة في عام 2019، فوزا ثانيا لحزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض.
وأعلن إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، فوزه في انتخابات رئاسة البلدية في أكبر مدن تركيا، وأوضح أنه يتقدم بفارق تجاوز مليون صوت بعد إحصاء 96 في المئة من بطاقات الاقتراع.
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