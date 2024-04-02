https://sputnikarabic.ae/20240402/أسطول-البحر-الأسود-يتسلم-هذا-العام-3-سفن-صواريخ-من-مشروع-كاراكورت-1087617536.html
أسطول البحر الأسود يتسلم هذا العام 3 سفن صواريخ من مشروع "كاراكورت"
أسطول البحر الأسود يتسلم هذا العام 3 سفن صواريخ من مشروع "كاراكورت"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية سيستلم هذا العام ثلاث سفن صواريخ صغيرة من مشروع "كاراكورت". 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T12:46+0000
2024-04-02T12:46+0000
2024-04-02T12:46+0000
رصد عسكري
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وقال شويغو: "لزيادة القدرة القتالية للبحرية، نواصل تجهيزها بسفن تحمل أسلحة دقيقة بعيدة المدى. على وجه الخصوص، حاملات الصواريخ الصغيرة من طراز "كاراكورت". أصبحت السفينة الرائدة في هذه السلسلة "تسيكلون"، جزءًا من أسطول البحر الأسود وتؤدي المهام الموكلة إليه بنجاح. وبحلول نهاية العام، يجب أن يقوم مصنع "غوركي" في زيلينودولسك، بتسليم ثلاث سفن أخرى من هذا الطراز إلى البحارة". ووفقًا له أيضًا، تقوم الشركة بإنتاج سفن الدورية من المشروع 22160 بكميات كبيرة. وبناء السفينة الخامسة، التي تسمى "فيكتور فيليكي" والمخصصة لأسطول البحر الأسود، في المرحلة النهائية.
https://sputnikarabic.ae/20240317/المشروع-18065-سفينة-روسية-ترصد-الموجات-الصوتية-والإلكترونية-للسفن-والغواصات-1087085727.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
أسطول البحر الأسود يتسلم هذا العام 3 سفن صواريخ من مشروع "كاراكورت"
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية سيستلم هذا العام ثلاث سفن صواريخ صغيرة من مشروع "كاراكورت".
وقال شويغو: "لزيادة القدرة القتالية للبحرية، نواصل تجهيزها بسفن تحمل أسلحة دقيقة بعيدة المدى. على وجه الخصوص، حاملات الصواريخ الصغيرة من طراز "كاراكورت". أصبحت السفينة الرائدة في هذه السلسلة "تسيكلون"، جزءًا من أسطول البحر الأسود وتؤدي المهام الموكلة إليه بنجاح. وبحلول نهاية العام، يجب أن يقوم مصنع "غوركي" في زيلينودولسك، بتسليم ثلاث سفن أخرى من هذا الطراز إلى البحارة".
ووفقًا له أيضًا، تقوم الشركة بإنتاج سفن الدورية من المشروع 22160 بكميات كبيرة. وبناء السفينة الخامسة، التي تسمى "فيكتور فيليكي" والمخصصة لأسطول البحر الأسود، في المرحلة النهائية.