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مرايا العلوم
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من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
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بلا قيود
خبير: نظام كييف لن يسلم الإرهابيين لموسكو لهذه الأسباب
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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
15:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
15:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
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150 د
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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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https://sputnikarabic.ae/20240402/أسطول-البحر-الأسود-يتسلم-هذا-العام-3-سفن-صواريخ-من-مشروع-كاراكورت-1087617536.html
أسطول البحر الأسود يتسلم هذا العام 3 سفن صواريخ من مشروع "كاراكورت"
أسطول البحر الأسود يتسلم هذا العام 3 سفن صواريخ من مشروع "كاراكورت"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية سيستلم هذا العام ثلاث سفن صواريخ صغيرة من مشروع "كاراكورت". 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T12:46+0000
2024-04-02T12:46+0000
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وقال شويغو: "لزيادة القدرة القتالية للبحرية، نواصل تجهيزها بسفن تحمل أسلحة دقيقة بعيدة المدى. على وجه الخصوص، حاملات الصواريخ الصغيرة من طراز "كاراكورت". أصبحت السفينة الرائدة في هذه السلسلة "تسيكلون"، جزءًا من أسطول البحر الأسود وتؤدي المهام الموكلة إليه بنجاح. وبحلول نهاية العام، يجب أن يقوم مصنع "غوركي" في زيلينودولسك، بتسليم ثلاث سفن أخرى من هذا الطراز إلى البحارة". ووفقًا له أيضًا، تقوم الشركة بإنتاج سفن الدورية من المشروع 22160 بكميات كبيرة. وبناء السفينة الخامسة، التي تسمى "فيكتور فيليكي" والمخصصة لأسطول البحر الأسود، في المرحلة النهائية.
https://sputnikarabic.ae/20240317/المشروع-18065-سفينة-روسية-ترصد-الموجات-الصوتية-والإلكترونية-للسفن-والغواصات-1087085727.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

أسطول البحر الأسود يتسلم هذا العام 3 سفن صواريخ من مشروع "كاراكورت"

12:46 GMT 02.04.2024
© Almaz Central Marine Design Bureauمدمرة كاراكوت الروسية
مدمرة كاراكوت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© Almaz Central Marine Design Bureau
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية سيستلم هذا العام ثلاث سفن صواريخ صغيرة من مشروع "كاراكورت".
وقال شويغو: "لزيادة القدرة القتالية للبحرية، نواصل تجهيزها بسفن تحمل أسلحة دقيقة بعيدة المدى. على وجه الخصوص، حاملات الصواريخ الصغيرة من طراز "كاراكورت". أصبحت السفينة الرائدة في هذه السلسلة "تسيكلون"، جزءًا من أسطول البحر الأسود وتؤدي المهام الموكلة إليه بنجاح. وبحلول نهاية العام، يجب أن يقوم مصنع "غوركي" في زيلينودولسك، بتسليم ثلاث سفن أخرى من هذا الطراز إلى البحارة".
الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
"المشروع 18065".. سفينة روسية ترصد الموجات الصوتية والإلكترونية للسفن والغواصات
17 مارس, 18:11 GMT
ووفقًا له أيضًا، تقوم الشركة بإنتاج سفن الدورية من المشروع 22160 بكميات كبيرة. وبناء السفينة الخامسة، التي تسمى "فيكتور فيليكي" والمخصصة لأسطول البحر الأسود، في المرحلة النهائية.
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