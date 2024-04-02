https://sputnikarabic.ae/20240402/إعلام-الغرب-يضع-خطط-ومسارات-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-لمهاجمة-أهداف-في-روسيا-1087609952.html
إعلام: الغرب يضع خطط ومسارات الطائرات المسيرة الأوكرانية لمهاجمة أهداف في روسيا
إعلام: الغرب يضع خطط ومسارات الطائرات المسيرة الأوكرانية لمهاجمة أهداف في روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن أوكرانيا تعمل مع حلفائها على وضع خطط مسبقة لرحلات المسيرات التي تهدف إلى مهاجمة الأهداف ضمن الأراضي الروسية. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T09:12+0000
2024-04-02T09:12+0000
2024-04-02T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع على برنامج الطائرات المسيرة الأوكراني، أن هذه الرحلات الجوية يتم تحديدها مسبقا مع الحلفاء الغربيين، حيث يتم تتبع مسار وخطة طيران المسيرات، ويسمح لها بضرب الأهداف بدقة عالية.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة دعت كييف إلى وقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية، محذرة من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة، جيفري بيات، في تعليقه على هجمات الطائرات المسيرة في كييف على منشآت الطاقة الروسية، إن الولايات المتحدة لا تشجع الضربات الأوكرانية على روسيا. بدوره، اعترف فلاديمير زيلينسكي بأن واشنطن غير راضية عن الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240402/مقتل-ضابط-مخابرات-مقرب-من-زيلينسكي-إثر-كمين-محكم-في-مقاطعة-دونيتسك-1087609098.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: الغرب يضع خطط ومسارات الطائرات المسيرة الأوكرانية لمهاجمة أهداف في روسيا
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن أوكرانيا تعمل مع حلفائها على وضع خطط مسبقة لرحلات المسيرات التي تهدف إلى مهاجمة الأهداف ضمن الأراضي الروسية.
وذكرت قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع على برنامج الطائرات المسيرة الأوكراني، أن هذه الرحلات الجوية يتم تحديدها مسبقا مع الحلفاء الغربيين، حيث يتم تتبع مسار وخطة طيران المسيرات، ويسمح لها بضرب الأهداف بدقة عالية.
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة دعت كييف إلى وقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية، محذرة من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة، جيفري بيات، في تعليقه على هجمات الطائرات المسيرة في كييف على منشآت الطاقة الروسية، إن الولايات المتحدة لا تشجع الضربات الأوكرانية على روسيا.
بدوره، اعترف فلاديمير زيلينسكي بأن واشنطن غير راضية عن الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.