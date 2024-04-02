إعلام: الغرب يضع خطط ومسارات الطائرات المسيرة الأوكرانية لمهاجمة أهداف في روسيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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2 د
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05:54 GMT
4 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
13:09 GMT
4 د
On air
13:31 GMT
2 د
بلا قيود
خبير: نظام كييف لن يسلم الإرهابيين لموسكو لهذه الأسباب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
15:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
15:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:37 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240402/إعلام-الغرب-يضع-خطط-ومسارات-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-لمهاجمة-أهداف-في-روسيا-1087609952.html
إعلام: الغرب يضع خطط ومسارات الطائرات المسيرة الأوكرانية لمهاجمة أهداف في روسيا
إعلام: الغرب يضع خطط ومسارات الطائرات المسيرة الأوكرانية لمهاجمة أهداف في روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن أوكرانيا تعمل مع حلفائها على وضع خطط مسبقة لرحلات المسيرات التي تهدف إلى مهاجمة الأهداف ضمن الأراضي الروسية. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T09:12+0000
2024-04-02T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع على برنامج الطائرات المسيرة الأوكراني، أن هذه الرحلات الجوية يتم تحديدها مسبقا مع الحلفاء الغربيين، حيث يتم تتبع مسار وخطة طيران المسيرات، ويسمح لها بضرب الأهداف بدقة عالية.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة دعت كييف إلى وقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية، محذرة من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة، جيفري بيات، في تعليقه على هجمات الطائرات المسيرة في كييف على منشآت الطاقة الروسية، إن الولايات المتحدة لا تشجع الضربات الأوكرانية على روسيا. بدوره، اعترف فلاديمير زيلينسكي بأن واشنطن غير راضية عن الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240402/مقتل-ضابط-مخابرات-مقرب-من-زيلينسكي-إثر-كمين-محكم-في-مقاطعة-دونيتسك-1087609098.html
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العالم
العالم

إعلام: الغرب يضع خطط ومسارات الطائرات المسيرة الأوكرانية لمهاجمة أهداف في روسيا

09:12 GMT 02.04.2024
© Sputnik . Ksenia Mikhailova / الانتقال إلى بنك الصورسقوط طائرة مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا
سقوط طائرة مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© Sputnik . Ksenia Mikhailova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن أوكرانيا تعمل مع حلفائها على وضع خطط مسبقة لرحلات المسيرات التي تهدف إلى مهاجمة الأهداف ضمن الأراضي الروسية.
وذكرت قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع على برنامج الطائرات المسيرة الأوكراني، أن هذه الرحلات الجوية يتم تحديدها مسبقا مع الحلفاء الغربيين، حيث يتم تتبع مسار وخطة طيران المسيرات، ويسمح لها بضرب الأهداف بدقة عالية.
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة دعت كييف إلى وقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية، محذرة من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة، جيفري بيات، في تعليقه على هجمات الطائرات المسيرة في كييف على منشآت الطاقة الروسية، إن الولايات المتحدة لا تشجع الضربات الأوكرانية على روسيا.
بدوره، اعترف فلاديمير زيلينسكي بأن واشنطن غير راضية عن الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل ضابط مخابرات مقرب من زيلينسكي إثر كمين محكم في مقاطعة دونيتسك
08:26 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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