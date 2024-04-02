https://sputnikarabic.ae/20240402/الأونروا-تعلن-تسجيل-أكبر-عدد-قتلى-من-عامليها-في-غزة-لم-يحدث-في-أي-صراع-1087620140.html

الأونروا تعلن تسجيل أكبر عدد قتلى من عامليها في غزة لم يحدث في أي صراع

الأونروا تعلن تسجيل أكبر عدد قتلى من عامليها في غزة لم يحدث في أي صراع

سبوتنيك عربي

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن عدد موظفي الوكالة الذين قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول ارتفع إلى 176، ويعتقد... 02.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-02T14:30+0000

2024-04-02T14:30+0000

2024-04-02T14:30+0000

منظمة الأمم المتحدة

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

طوفان الأقصى

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وقالت الأونروا في بيان على منصة "إكس"، إنه "في هذه الحرب الكارثية، نسجل أكبر عدد من العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا في أي صراع، ولقد قُتل 176 موظفا في الأونروا منذ بداية الحرب في قطاع غزة، بعضهم أثناء تأدية واجبهم".دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، يزك 31 مارس/ آذار الفائت، إلى زيادة الضغط العالمي لدفع إسرائيل من أجل فتح المزيد من السبل أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وكتب لازاريني: "يجب على الدول الأعضاء ممارسة المزيد من الضغط (على إسرائيل) لتنفيذ أمر محكمة العدل الدولية. يجب على أولئك الذين أوقفوا تمويل "الأونروا" أن يعيدوا النظر في قرارهم بالسماح للوكالة بالوفاء في تفويضها، بما في ذلك المساعدة في تجنب المجاعة".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.

https://sputnikarabic.ae/20240402/نتنياهو-مقتل-عمال-الإغاثة-في-غزة-هو-إصابة-غير-مقصودة-للأبرياء-من-قبل-قواتنا-1087616839.html

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منظمة الأمم المتحدة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى