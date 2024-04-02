https://sputnikarabic.ae/20240402/الجزائر-الغارة-الإسرائيلية-على-قنصلية-إيران-بدمشق-انتهاك-واضح-للقانون-الدولي-1087632206.html

الجزائر: الغارة الإسرائيلية على قنصلية إيران بدمشق انتهاك واضح للقانون الدولي

الجزائر: الغارة الإسرائيلية على قنصلية إيران بدمشق انتهاك واضح للقانون الدولي

سبوتنيك عربي

قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، إن "مجلس الأمن الدولي لا بد أن يرد بشكل حاسم على قصف إسرائيل لقنصلية إيران في دمشق، مشيرا إلى أن هذا الأمر... 02.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-02T21:45+0000

2024-04-02T21:45+0000

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الجزائر - سبوتنيك. وقال ابن جامع، في جلسة لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء: "الغارة الإسرائيلية على قنصلية إيران بدمشق انتهاك واضح للقانون الدولي، لا سيما حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية".وتابع: "بجب أن نرفع أصواتنا بقوة ضد التداعيات الخطيرة لهذا الاستفزاز، الذي يمكن أن يؤدي إلى تصاعد التوترات وعواقب إقليمية أو حتى عالمية أوسع نطاقا".وأشار مندوب الجزائر إلى أن "توقيت هذه الهجمة يؤشر على غض الطرف عمدا عن النداءات التي تصدر عن الأسرة الدولية من أجل وقف الأعمال العدائية الصهيونية في قطاع غزة"وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس الاثنين، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية للقنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.ومن جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين في سوريا و5 ضباط من مرافقيهم، إثر الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق.وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان أمس الاثنين: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ، وعلى إثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهم من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين الذين كانوا يرافقونهم في سوريا".وأفاد وزير الصحة السوري حسن الغباش، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 سوريين وإصابة 13 آخرين في الهجوم الإسرائيلي أمس على القنصلية الإيرانية في دمشق.وقال وزير الصحة السوري، في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء "سانا"، اليوم الثلاثاء، إن "عدد المواطنين السوريين الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي يوم أمس الذي استهدف القنصلية الإيرانية بلغ 4 قتلى إضافة إلى 13 إصابة ومعظم هذه الإصابات بليغة ومنها ما زال قيد العلاج".وكانت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا قد أعلنت بوقت سابق هذا الشهر، أن إسرائيل قامت بضرب مواقع وقوات يُزعم ارتباطها بإيران 35 مرة على الأقل منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وذكرت اللجنة، أن إسرائيل قامت بضرب مواقع وقوات يُزعم ارتباطها بإيران 35 مرة على الأقل، كما استهدفت مطارَي حلب ودمشق بشكل أدى إلى وقف مؤقت للخدمات الجوية الإنسانية والحيوية للأمم المتحدة.وأشارت اللجنة إلى أن ميلشيات موالية لإيران استهدفت، أكثر من 100 مرة، قواعد عسكرية أميركية في شمال شرقي سوريا. وردَّت الولايات المتحدة من خلال ضربات جوية موجهة ضد الميلشيات الداعمة لإيران والمتواجدة شرقي سوريا.يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة عقب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واتهام إسرائيل لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وخاصة "حزب الله" في لبنان و"أنصار الله" باليمن لاستهداف المصالح الإسرائيلية.

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