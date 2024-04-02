https://sputnikarabic.ae/20240402/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعا-لأسلحة-الطيران-ومصنعا-لإنتاج-المسيرات-الأوكرانية-1087618572.html

الجيش الروسي يدمر مستودعا لأسلحة الطيران ومصنعا لإنتاج المسيرات الأوكرانية

الجيش الروسي يدمر مستودعا لأسلحة الطيران ومصنعا لإنتاج المسيرات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت ممستودعا لأسلحة الطيران ومصنعا لإنتاج المسيرات الأوكرانية. 02.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-02T13:30+0000

2024-04-02T13:30+0000

2024-04-02T14:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، "استطاع الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، تدمير مستودع لأسلحة الطيران، وورشة لإنتاج وصيانة الطائرات من دون طيار، فضلاً عن القوى البشرية والعسكرية ومعدات القوات المسلحة لأوكرانيا في 152 مقاطعة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 195 مسيرة أوكرانية، و41 صاروخًا من أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة "هيمارس" و"فامبير" خلال الـ 24 ساعة الماضية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 فردًا عسكريًا وشاحنتين صغيرتين بالإضافة إلى آلية عسكرية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم.وفي اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بتحسين الوضع التكتيكي وألحقت أضرارًا بالنيران بأفراد ومعدات كتيبة المشاة الآلية رقم "58" ولواء الدبابات الأول التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوروزاينو وماكاروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، تم التصدي إلى هجوم مضاد شنته المجموعة الهجومية التابعة للواء الدفاع الأرضي "128" في منطقة نيكولسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.إعلام: إنجازات روسيا رغم العقوبات دليل تراجع أمريكاإعلام: فرص مقاتلات "إف-16" في القتال ضد "ميغ-31" الروسية تقترب من الصفر

https://sputnikarabic.ae/20240402/إعلام-فرص-مقاتلات-إف-16-في-القتال-ضد-ميغ-31-الروسية-تقترب-من-الصفر-1087610817.html

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روسيا, رصد عسكري