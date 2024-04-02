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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240402/الدوما-الروسي-يكشف-عن-وجود-مجموعة-إرهابية-منظمة-تضم-مسؤولين-أمريكيين-ومن-الناتو-وأوكرانيا--1087620794.html
الدوما الروسي يكشف عن وجود مجموعة إرهابية منظمة تضم مسؤولين أمريكيين ومن "الناتو" وأوكرانيا
الدوما الروسي يكشف عن وجود مجموعة إرهابية منظمة تضم مسؤولين أمريكيين ومن "الناتو" وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن نواب مجلس الدوما الروسي عن وجود مجموعة إجرامية منظمة (إرهابية)، تضم مسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا، وطلبوا من لجنة... 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T14:44+0000
2024-04-02T14:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبدأت لجنة التحقيق التابعة لروسيا الاتحادية تحقيقًا بعد نداء من نواب مجلس الدوما بشأن ضرورة التحقيق في الهجمات الإرهابية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا والدول الغربية ضد روسيا.وذكرت لجنة التحقيق أن التحقيق سيدرس بعناية البيانات المقدمة ويتخذ قرارًا إجرائيًا.ويطلب النواب "اعتبار هذا البيان بلاغاً عن جريمة، وإجراء تحقيق في وقائع تنظيم وتمويل الإرهاب، وإرسال طلبات إلى الدول الأجنبية للمساعدة في التحقيق في وقائع تمويل الإرهاب".كما يطلب النواب من لجنة التحقيق ومكتب المدعي العام الروسي "مناشدة الدول الأجنبية من أجل اتخاذ تدابير لتحديد أو كشف أو حظر أو مصادرة أي أموال مستخدمة أو مخصصة (مخصصة) لغرض ارتكاب جرائم إرهابية، والمطالبة بإدانة أو تسليم الأشخاص المتورطين في تمويل الإرهاب، وتقديم الأفراد والكيانات القانونية المتورطة في تمويل الإرهاب إلى العدالة".وأرسل النواب بيانا إلى لجنة التحقيق ومكتب المدعي العام الروسي ومكتب العدل الاتحادي في ألمانيا ووزارة العدل الأمريكية ووزارة العدل والنظام العام في جمهورية قبرص ووزارة العدل الفرنسية.
https://sputnikarabic.ae/20240402/موسكو-تعلق-على-فضيحة-ارتباط-توماس-باخ-باللجنة-الأولمبية-الأوكرانية-1087618689.html
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الدوما الروسي يكشف عن وجود مجموعة إرهابية منظمة تضم مسؤولين أمريكيين ومن "الناتو" وأوكرانيا

14:44 GMT 02.04.2024
© Sputnik . Alexey Maishevالدوما الروسية، موسكو
الدوما الروسية، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن نواب مجلس الدوما الروسي عن وجود مجموعة إجرامية منظمة (إرهابية)، تضم مسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا، وطلبوا من لجنة التحقيق ومكتب المدعي العام الروسي إجراء التحقيق في الهجمات الإرهابية التي شنتها الولايات المتحدة وأوكرانيا والدول الغربية ضد روسيا.
وبدأت لجنة التحقيق التابعة لروسيا الاتحادية تحقيقًا بعد نداء من نواب مجلس الدوما بشأن ضرورة التحقيق في الهجمات الإرهابية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا والدول الغربية ضد روسيا.
وذكرت لجنة التحقيق أن التحقيق سيدرس بعناية البيانات المقدمة ويتخذ قرارًا إجرائيًا.

وذكر النواب: "يصف البيان الحقائق والأحداث التي تؤكد وجود جماعة إجرامية (إرهابية) تضم كبار المسؤولين الأمريكيين وقادة حلف الناتو العسكريين وشركاء بايدن التجاريين الأوكرانيين، وكذلك قيادة أوكرانيا وموظفي مديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني".

ويطلب النواب "اعتبار هذا البيان بلاغاً عن جريمة، وإجراء تحقيق في وقائع تنظيم وتمويل الإرهاب، وإرسال طلبات إلى الدول الأجنبية للمساعدة في التحقيق في وقائع تمويل الإرهاب".
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كما يطلب النواب من لجنة التحقيق ومكتب المدعي العام الروسي "مناشدة الدول الأجنبية من أجل اتخاذ تدابير لتحديد أو كشف أو حظر أو مصادرة أي أموال مستخدمة أو مخصصة (مخصصة) لغرض ارتكاب جرائم إرهابية، والمطالبة بإدانة أو تسليم الأشخاص المتورطين في تمويل الإرهاب، وتقديم الأفراد والكيانات القانونية المتورطة في تمويل الإرهاب إلى العدالة".

ووقّع البيان النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما للدفاع أندريه كراسوف، ورئيس لجنة مجلس الدوما للشرق الأقصى نيكولاي خاريتونوف، والنائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما للتعليم يانا لانتراتوفا، والفيلسوف ألكسندر دوغين، والنائب السابق للبرلمان الأوكراني أندريه ديركاش.

وأرسل النواب بيانا إلى لجنة التحقيق ومكتب المدعي العام الروسي ومكتب العدل الاتحادي في ألمانيا ووزارة العدل الأمريكية ووزارة العدل والنظام العام في جمهورية قبرص ووزارة العدل الفرنسية.
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