https://sputnikarabic.ae/20240402/الرئاسة-التركية-تنفي-ما-تردد-عن-اقتراح-أنقرة-المزعوم-لإسرائيل-بعودة-السفراء--1087617890.html

الرئاسة التركية تنفي ما تردد عن اقتراح أنقرة المزعوم لإسرائيل بعودة السفراء

الرئاسة التركية تنفي ما تردد عن اقتراح أنقرة المزعوم لإسرائيل بعودة السفراء

سبوتنيك عربي

نفت الإدارة الرئاسية التركية، اليوم الثلاثاء، ما تردد عن اقتراح أنقرة المزعوم لإسرائيل بعودة السفراء المتبادلة. 02.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-02T13:05+0000

2024-04-02T13:05+0000

2024-04-02T13:05+0000

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وفي بيان تلقته "سبوتنيك" من مركز مكافحة التضليل التابع لمديرية الاتصالات في الإدارة الرئاسية التركية، جاء فيه: "إن ادعاءات وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن كبار المسؤولين الأتراك أرسلوا رسالة تقول: ــ نريد تحسين العلاقات مع إسرائيل ــ ، غير صحيح".وأضاف البيان أن "الادعاءات التي نشرتها الصحافة الإسرائيلية لا تعكس الحقيقة بأي حال من الأحوال، تركيا لم تتقدم باقتراح يقضي بعودة سفيري البلدين بشكل متبادل، كما زعمت".وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت 9 مارس/ آذار الفائت، "استشهاد حتى الآن أكثر من 32 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 72 ألفا، نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر".وأعرب عن "أسفه من عدم تمكن العالم الإسلامي الذي يبلغ عدد سكانه نحو ملياري نسمة من القيام بواجب الأخوة تجاه الشعب الفلسطيني على أكمل وجه".وأكد الرئيس التركي أن بلاده "ستواصل فعل ما يلزم لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على المجازر المرتكبة في غزة وفق القانون الدولي"، مشيرًا إلى أن 40 ألف طن إجمالي المساعدات الإنسانية التي أرسلتها تركيا إلى غزة حتى الآن عبر 19 طائرة و7 سفن مدنية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".

https://sputnikarabic.ae/20240402/نتنياهو-مقتل-عمال-الإغاثة-في-غزة-هو-إصابة-غير-مقصودة-للأبرياء-من-قبل-قواتنا-1087616839.html

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العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار تركيا اليوم