السلطات الأمنية الروسية تعلن إحباط عملية تهريب مواد متفجرة من أوكرانيا عبر الاتحاد الأوروبي

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من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
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29 د
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بلا قيود
خبير: نظام كييف لن يسلم الإرهابيين لموسكو لهذه الأسباب
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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
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29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:37 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
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120 د
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البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
08:17 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
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الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
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أمساليوم
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240402/السلطات-الأمنية-الروسية-تعلن-إحباط-عملية-تهريب-مواد-متفجرة-من-أوكرانيا-عبر-الاتحاد-الأوروبي-1087605190.html
السلطات الأمنية الروسية تعلن إحباط عملية تهريب مواد متفجرة من أوكرانيا عبر الاتحاد الأوروبي
السلطات الأمنية الروسية تعلن إحباط عملية تهريب مواد متفجرة من أوكرانيا عبر الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الثلاثاء، عن إحباط عملية تهريب مواد متفجرة من أوكرانيا إلى روسيا عبر دول الاتحاد الأوروبي. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T05:40+0000
2024-04-02T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، إغلاق قناة لتهريب متفجرات من أوكرانيا عن طريق بلدان الاتحاد الأوروبي".وأضاف البيان: "أثناء تفتيش إحدى المركبات من قبل ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عند نقطة التفتيش الدولية للسيارات "أوبيلينكا" (منطقة بسكوف، القسم اللاتفي الروسي من حدود الدولة)، تم العثور على متفجرات أجنبية الصنع في مجموعة من الأيقونات الأرثوذكسية وأدوات كنائسية مستوردة إلى البلاد من أوكرانيا".كما أشار البيان إلى أنه تم العثور بداخل شاحنة كان خط سيرها (أوكرانيا - رومانيا - المجر - سلوفاكيا - بولندا - ليتوانيا - لاتفيا - روسيا) على 27 قنبلة يدوية الصنع جاهزة للاستعمال، و70 كيلوغرامًا من المتفجرات البلاستيكية عالية الطاقة، وكذلك 91 قطعة من قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات.وتابع البيان: "تم اعتقال شخص متورط في ارتكاب الجريمة".وفي وقت سابق، صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن نظام كييف، على خلفية الإخفاقات العسكرية، بدأ في تكثيف نشاطه السري، وإرسال عملاء ومخربين إلى روسيا.وقال بورتنيكوف على هامش اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار العمليات التي تجري على خط المواجهة، بدأ نظام كييف في تكثيف نشاطه السري وإرسال عملاء ومخربين وإقامة علاقات مع هؤلاء الأشخاص الموجودين على أراضينا من أجل إلحاق الضرر بنا، كما يقال، من الخطوط الخلفية".وأكد أن جهاز الأمن الفيدرالي يتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية العملاء والمخربين الأوكرانيين في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240401/عسكري-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-بشأن-الوضع-في-أوكرانيا-1087572616.html
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روسيا

السلطات الأمنية الروسية تعلن إحباط عملية تهريب مواد متفجرة من أوكرانيا عبر الاتحاد الأوروبي

05:40 GMT 02.04.2024
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© Sputnik . Russian Federal Security Service
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الثلاثاء، عن إحباط عملية تهريب مواد متفجرة من أوكرانيا إلى روسيا عبر دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، إغلاق قناة لتهريب متفجرات من أوكرانيا عن طريق بلدان الاتحاد الأوروبي".
وأضاف البيان: "أثناء تفتيش إحدى المركبات من قبل ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عند نقطة التفتيش الدولية للسيارات "أوبيلينكا" (منطقة بسكوف، القسم اللاتفي الروسي من حدود الدولة)، تم العثور على متفجرات أجنبية الصنع في مجموعة من الأيقونات الأرثوذكسية وأدوات كنائسية مستوردة إلى البلاد من أوكرانيا".
كما أشار البيان إلى أنه تم العثور بداخل شاحنة كان خط سيرها (أوكرانيا - رومانيا - المجر - سلوفاكيا - بولندا - ليتوانيا - لاتفيا - روسيا) على 27 قنبلة يدوية الصنع جاهزة للاستعمال، و70 كيلوغرامًا من المتفجرات البلاستيكية عالية الطاقة، وكذلك 91 قطعة من قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات.
وتابع البيان: "تم اعتقال شخص متورط في ارتكاب الجريمة".
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عسكري أمريكي يدق ناقوس الخطر بشأن الوضع في أوكرانيا
أمس, 10:41 GMT
وفي وقت سابق، صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن نظام كييف، على خلفية الإخفاقات العسكرية، بدأ في تكثيف نشاطه السري، وإرسال عملاء ومخربين إلى روسيا.
وقال بورتنيكوف على هامش اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار العمليات التي تجري على خط المواجهة، بدأ نظام كييف في تكثيف نشاطه السري وإرسال عملاء ومخربين وإقامة علاقات مع هؤلاء الأشخاص الموجودين على أراضينا من أجل إلحاق الضرر بنا، كما يقال، من الخطوط الخلفية".
وأكد أن جهاز الأمن الفيدرالي يتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية العملاء والمخربين الأوكرانيين في روسيا.
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