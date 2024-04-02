https://sputnikarabic.ae/20240402/السلطات-الأمنية-الروسية-تعلن-إحباط-عملية-تهريب-مواد-متفجرة-من-أوكرانيا-عبر-الاتحاد-الأوروبي-1087605190.html

السلطات الأمنية الروسية تعلن إحباط عملية تهريب مواد متفجرة من أوكرانيا عبر الاتحاد الأوروبي

السلطات الأمنية الروسية تعلن إحباط عملية تهريب مواد متفجرة من أوكرانيا عبر الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الثلاثاء، عن إحباط عملية تهريب مواد متفجرة من أوكرانيا إلى روسيا عبر دول الاتحاد الأوروبي. 02.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-02T05:40+0000

2024-04-02T05:40+0000

2024-04-02T05:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، إغلاق قناة لتهريب متفجرات من أوكرانيا عن طريق بلدان الاتحاد الأوروبي".وأضاف البيان: "أثناء تفتيش إحدى المركبات من قبل ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عند نقطة التفتيش الدولية للسيارات "أوبيلينكا" (منطقة بسكوف، القسم اللاتفي الروسي من حدود الدولة)، تم العثور على متفجرات أجنبية الصنع في مجموعة من الأيقونات الأرثوذكسية وأدوات كنائسية مستوردة إلى البلاد من أوكرانيا".كما أشار البيان إلى أنه تم العثور بداخل شاحنة كان خط سيرها (أوكرانيا - رومانيا - المجر - سلوفاكيا - بولندا - ليتوانيا - لاتفيا - روسيا) على 27 قنبلة يدوية الصنع جاهزة للاستعمال، و70 كيلوغرامًا من المتفجرات البلاستيكية عالية الطاقة، وكذلك 91 قطعة من قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات.وتابع البيان: "تم اعتقال شخص متورط في ارتكاب الجريمة".وفي وقت سابق، صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أن نظام كييف، على خلفية الإخفاقات العسكرية، بدأ في تكثيف نشاطه السري، وإرسال عملاء ومخربين إلى روسيا.وقال بورتنيكوف على هامش اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار العمليات التي تجري على خط المواجهة، بدأ نظام كييف في تكثيف نشاطه السري وإرسال عملاء ومخربين وإقامة علاقات مع هؤلاء الأشخاص الموجودين على أراضينا من أجل إلحاق الضرر بنا، كما يقال، من الخطوط الخلفية".وأكد أن جهاز الأمن الفيدرالي يتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية العملاء والمخربين الأوكرانيين في روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20240401/عسكري-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-بشأن-الوضع-في-أوكرانيا-1087572616.html

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