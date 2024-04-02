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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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كواليس السينما
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28 د
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29 د
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خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
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https://sputnikarabic.ae/20240402/الشرطة-الإسرائيلية-إصابة-4-من-الشرطة-الإسرائيلية-بعملية-دهس-قرب-بلدة-كوخاف-يائير-وسط-إسرائيل-1087633556.html
الشرطة الإسرائيلية: إصابة 4 من الشرطة الإسرائيلية بعملية دهس قرب بلدة كوخاف يائير وسط إسرائيل
الشرطة الإسرائيلية: إصابة 4 من الشرطة الإسرائيلية بعملية دهس قرب بلدة كوخاف يائير وسط إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إصابة 4 أشخاص في عملية دهس قرب بلدة كوخاف يائير وسط إسرائيل، مشيرةً إلى أن السلطات تمكنت من "تحييد" السائق بعدما حاول... 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T23:45+0000
2024-04-03T00:04+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الشرطة في بيان عبر منصة "إكس": "فتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات عملية إرهابية بالقرب من كوخاف يائير، حيث تم دهس 4 من قبل مشتبه به، وحاول بعد ذلك طعن حراس أمن عند حاجز إلياهو وتم تحييده".وأضاف البيان: "تسبب الحادث في إصابة اثنين بجروح خطيرة. وعلى ما يبدو أن المشتبه به الذي خرج من السيارة حاول طعن حراس الأمن وتم تحييده".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت قد حذّر، في بيان قبل نحو شهرين، من تصعيد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية على خلفية الحرب في قطاع غزة، وكذلك في ظل سياسات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بمنع إدخال عمال فلسطينيين من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل، وحجب أموال المقاصة عن السلطة الوطنية الفلسطينية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع آلاف القتلى والمصابين بين سكان القطاع.وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.
https://sputnikarabic.ae/20231106/الشرطة-الإسرائيلية-إصابة-شرطيين-إسرائيليين-بعملية-طعن-شرقي-القدس-ومقتل-المنفذ-1082857457.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة

الشرطة الإسرائيلية: إصابة 4 من الشرطة الإسرائيلية بعملية دهس قرب بلدة كوخاف يائير وسط إسرائيل

23:45 GMT 02.04.2024 (تم التحديث: 00:04 GMT 03.04.2024)
© YouTube.comالشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© YouTube.com
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إصابة 4 أشخاص في عملية دهس قرب بلدة كوخاف يائير وسط إسرائيل، مشيرةً إلى أن السلطات تمكنت من "تحييد" السائق بعدما حاول طعن حراس الأمن عند أحد الحواجز الأمنية.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الشرطة في بيان عبر منصة "إكس": "فتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات عملية إرهابية بالقرب من كوخاف يائير، حيث تم دهس 4 من قبل مشتبه به، وحاول بعد ذلك طعن حراس أمن عند حاجز إلياهو وتم تحييده".
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
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وأضاف البيان: "تسبب الحادث في إصابة اثنين بجروح خطيرة. وعلى ما يبدو أن المشتبه به الذي خرج من السيارة حاول طعن حراس الأمن وتم تحييده".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت قد حذّر، في بيان قبل نحو شهرين، من تصعيد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية على خلفية الحرب في قطاع غزة، وكذلك في ظل سياسات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بمنع إدخال عمال فلسطينيين من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل، وحجب أموال المقاصة عن السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع آلاف القتلى والمصابين بين سكان القطاع.
وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.
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