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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240402/القوات-الروسية-تحسن-أماكن-تموضعها-على-طول-خط-الجبهة-في-محور-أفدييفكا-1087618908.html
القوات الروسية تحسن أماكن تموضعها على طول خط الجبهة في محور أفدييفكا
القوات الروسية تحسن أماكن تموضعها على طول خط الجبهة في محور أفدييفكا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية حسنت أماكن تموضعها على طول خط الجبهة على محور أفدييفكا. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T13:41+0000
2024-04-02T13:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان اليوم: "على محور أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة القوات "المركز" من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وألحقت هزيمة نارية بتشكيلات العدو وصدت 11 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية من الفرقة 25 المحمولة جواً، وألوية المشاة 68، والفرقة 24، والميكانيكية 47، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي وتونينكو وبيرفومايسكوي ولينينسكوي وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفقد العدو أكثر من 300 عسكري ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع سيارات ومدفعين ذاتيي الحركة من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم ومدفع هاوتزر من طراز دي-30 عيار 122 ملم.وعلى محور كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء 95 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 20 عسكريًا، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر إم777 عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر دي-20 عيار 152 ملم، ومدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع "أنكلاف-إن" ومحطة الحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية. وعلى جبهة دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة وألحقت أضرارًا بأفراد ومعدات اللواء 28 الميكانيكي، والهجوم الجوي 79، والهجومي الخامس، والهجومي 92، والألوية الجوية 46، و81 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأندرييفكا، وأنتونوفكا، وكراسنوغوروفكا، وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، صدت القوات الروسية هجومين مضادين لتشكيلات من اللواءين الآليين 31 و67 في مناطق نوفوميخيلوفكا وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 250 عسكريًا ودبابتين وثلاث مركبات قتالية مدرعة و16 مركبة. وتم إصابة ما يلي: مدفع ذاتي الدفع عيار 155 ملم إم109 "بالادين" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع ذاتي الحركة عيار 152 ملم "أكاتسيا"، ثلاثة مدافع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، مدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفعين "إم119" و"إل118" عيار 105 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية "نوتا".
https://sputnikarabic.ae/20240402/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعا-لأسلحة-الطيران-ومصنعا-لإنتاج-المسيرات-الأوكرانية-1087618572.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحسن أماكن تموضعها على طول خط الجبهة في محور أفدييفكا

13:41 GMT 02.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمهندسون عسكريون تابعون لقوات مجموعة "تسنتر" (المركز) يقومون بإزالة الألغام في أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
مهندسون عسكريون تابعون لقوات مجموعة تسنتر (المركز) يقومون بإزالة الألغام في أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية حسنت أماكن تموضعها على طول خط الجبهة على محور أفدييفكا.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: "على محور أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة القوات "المركز" من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وألحقت هزيمة نارية بتشكيلات العدو وصدت 11 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية من الفرقة 25 المحمولة جواً، وألوية المشاة 68، والفرقة 24، والميكانيكية 47، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي وتونينكو وبيرفومايسكوي ولينينسكوي وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفقد العدو أكثر من 300 عسكري ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع سيارات ومدفعين ذاتيي الحركة من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم ومدفع هاوتزر من طراز دي-30 عيار 122 ملم.
وعلى محور كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء 95 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
مقاتلات سو - 30 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مستودعا لأسلحة الطيران ومصنعا لإنتاج المسيرات الأوكرانية
13:30 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 20 عسكريًا، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر إم777 عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر دي-20 عيار 152 ملم، ومدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع "أنكلاف-إن" ومحطة الحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية.
وعلى جبهة دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة وألحقت أضرارًا بأفراد ومعدات اللواء 28 الميكانيكي، والهجوم الجوي 79، والهجومي الخامس، والهجومي 92، والألوية الجوية 46، و81 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأندرييفكا، وأنتونوفكا، وكراسنوغوروفكا، وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، صدت القوات الروسية هجومين مضادين لتشكيلات من اللواءين الآليين 31 و67 في مناطق نوفوميخيلوفكا وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 250 عسكريًا ودبابتين وثلاث مركبات قتالية مدرعة و16 مركبة. وتم إصابة ما يلي: مدفع ذاتي الدفع عيار 155 ملم إم109 "بالادين" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع ذاتي الحركة عيار 152 ملم "أكاتسيا"، ثلاثة مدافع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، مدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفعين "إم119" و"إل118" عيار 105 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية "نوتا".
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