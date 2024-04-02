https://sputnikarabic.ae/20240402/الكرملين-يدين-الهجوم-الإسرائيلي-على-القنصلية-الإيرانية-في-دمشق-1087613680.html
الكرملين يدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق
الكرملين يدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق تعد انتهاكا لأسس القانون الدولي وعملا عدوانيا. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T10:56+0000
2024-04-02T10:56+0000
2024-04-02T10:56+0000
روسيا
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وأشار بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية: "لن نتسرع في التوصل إلى استنتاجات، لكن على أي حال فإن تنفيذ مثل هذه الضربات يعد انتهاكا لجميع أسس القانون الدولي وعملا من أعمال العدوان".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، مقتل 7 من مستشاريه العسكريين، في قصف إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة، في العاصمة السورية دمشق.وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ، وعلى إثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهم من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين الذين كانوا يرافقوهم في سوريا".وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، "بشدة الاعتداء الإسرائيلي على مبنى القسم القنصلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق من يوم الاثنين، بمقتل قائد في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة جنوب غربي العاصمة السورية دمشق، وقال المراسل إن أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة المزة، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.
https://sputnikarabic.ae/20240402/خامنئي-تعليقا-على-الهجوم-الإسرائيلي-ضد-القنصلية-سنجعلهم-يندمون-وسيعاقبون-على-هذه-الجريمة-1087611885.html
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روسيا
الكرملين يدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق تعد انتهاكا لأسس القانون الدولي وعملا عدوانيا.
وأشار بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية: "لن نتسرع في التوصل إلى استنتاجات، لكن على أي حال فإن تنفيذ مثل هذه الضربات يعد انتهاكا لجميع أسس القانون الدولي وعملا من أعمال العدوان".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين، مقتل 7 من مستشاريه العسكريين
، في قصف إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة، في العاصمة السورية دمشق.
وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ، وعلى إثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهم من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين الذين كانوا يرافقوهم في سوريا".
وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، "بشدة الاعتداء الإسرائيلي على مبنى القسم القنصلي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق من يوم الاثنين، بمقتل قائد في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي
، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة جنوب غربي العاصمة السورية دمشق، وقال المراسل إن أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة المزة، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.
وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ
من أجواء الجولان السوري المحتل، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.