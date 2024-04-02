https://sputnikarabic.ae/20240402/الكرملين-يعلق-على-فكرة-رفع-حركة-طالبان-من-قائمة-المنظمات-الإرهابية-في-روسيا-1087614326.html
الكرملين يعلق على فكرة رفع حركة "طالبان" من قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا
الكرملين يعلق على فكرة رفع حركة "طالبان" من قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لن يكون من الممكن الحديث عن موقف الكرملين بشأن إمكانية استبعاد حركة "طالبان" من قائمة المنظمات... 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T11:23+0000
2024-04-02T11:23+0000
2024-04-02T11:23+0000
العالم
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وقال بيسكوف للصحافيين: "إن الموضوع قيد الدراسة، فلننتظر استكمالها وبعدها سنتحدث عن الموقف".وكانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت، في وقت سابق، أن مسألة إزالة صفة المنظمة الإرهابية من الحركة قيد الدراسة، وأن القرار النهائي ستتخذه القيادة السياسية العليا في البلاد.
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العالم
الكرملين يعلق على فكرة رفع حركة "طالبان" من قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لن يكون من الممكن الحديث عن موقف الكرملين بشأن إمكانية استبعاد حركة "طالبان" من قائمة المنظمات الإرهابية إلا بعد دراسة هذه القضية.
وقال بيسكوف للصحافيين: "إن الموضوع قيد الدراسة، فلننتظر استكمالها وبعدها سنتحدث عن الموقف".
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت، في وقت سابق، أن مسألة إزالة صفة المنظمة الإرهابية من الحركة قيد الدراسة، وأن القرار النهائي ستتخذه القيادة السياسية العليا في البلاد.